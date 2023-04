Naya Fácil da detalles de la millonaria cifra que debe pagar al SII: «Es mi bolsillo el que está en juego»

Por estos días, Naya Fácil está en el medio de una nueva polémica, pues como te contamos, se convirtió en una de las 140 influencers investigadas por el SII en su plan piloto para el cobro de impuestos de estas figuras.

Es en este contexto que la chiquilla ya había adelantado en Instagram que debía una cantidad millonaria al Estado, pero ahora se aceró a dar una cifra más exacta, asegurando que está buscando como sea una forma de pagar menos.

«Yo ando despierta desde las ocho de la mañana, 7:30 más o menos. Ando buscando distintas opiniones, chiquillos. De verdad ando viendo en todos lados qué puedo hacer. Porque de verdad son demasiadas lucas, que no me van a devolver», comenzó señalando Naya Fácil en sus historias.

Junto con agregar que «He tenido unas noches pésimas, porque ustedes saben mi vida, saben lo que yo me he sacrificado. Trabajar en las redes sociales, para llegar y tener que pasar tanta lucas que no van a ser devueltas. Lucas que no estoy hablando que son pocas. Entonces estoy agotando todos los medios chiquillos, todavía estoy a tiempo».

«Estoy escuchando distintas opiniones de qué puedo hacer. Así que eso, escuché una opinión más o menos buena, así que no sé si alcance a pagarlos hoy día. Porque yo no sabía que tenía plazo hasta el martes. Nadie me había dicho que tenía plazo hasta el martes».

Naya Fácil y la millonaria cifra que debe pagar

Tras esto, Naya Fácil señaló que «todo tiene solución en la vida, y sea como sea es mi bolsillo el que está en juego. Es mi capital el que está en juego. Voy a agotar todos los medios. Yo no me voy a rehusar y no voy a ir como tonta estúpida a pagar las lucas allá, así como ‘ay, ya, esto’. No, tiene que ver una solución».

«Al menos, hasta el momento, lo que me están haciendo pagar son mucho más de 100 palos. Entonces chiquillos, yo por eso estoy así. No voy a decir la cifra exacta todavía, porque todavía quiero agotar los medios. Y me da mucha frustración», reveló, para sorpresa de sus seguidores.

«Chiquillos es mi bolsillo el que está en juego. Son mis ahorros, es mi ingreso, es mi capital. Hueón, mi plata está en juego. Todos estos años trabajando con pymes, haciendo sorteos, haciendo rifas, para tomar toda mi plata y regalársela al Servicio de Impuestos Internos», agregó Naya.

Para cerrar, la chiquilla se lanzó en contra de los supuestos culpables de su situación. «Ustedes saben que todo este problema lo tuve con el Servicio porque los bancos me acusaron. Bancos desgraciados. Si hubiese tenido mi dinero en una canaleta o como se llame… Los bancos me acusaron po».