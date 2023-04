Christell Rodríguez se confiesa por feos mensajes sobre su cuerpo: «Me deseaban la muerte»

Por estos días Christell Rodríguez se luce en su participación en Aquí se Baila, donde ha sorprendido no solo al público, sino que al jurado con su talento y su gracia para la danza, que la ha mantenido como una de las concursantes más fuertes del espacio.

Es en este contexto que, luego de su última presentación, en la cual junto a su bailarín, hicieron un medley de canciones de Rihanna, se confesó sobre los crueles comentarios que recibe diariamente en redes sociales y que ha expuesto en varias ocasiones.

Conversando con Sergio Lagos, Christell Rodríguez aseguró que «Más que defenderme, lo que quiero es visibilizarlo. Recibo mensajes como esos diariamente, pero creo que ya basta de la violencia gratuita, de los comentarios innecesarios. El fin de semana me llegaron mensajes que me deseaban la muerte. Leer algo así no cala en mi corazón, pero hay mucha gente a la que sí le genera problemas, las tasas de suicidio siguen creciendo».

La defensa de Christell Rodríguez en redes

Tal como te contamos, la cantante en varias ocasiones no ha dudado en salir a defenderse de las críticas de los usuarios. Es más, hace poquito compartió una historia, donde se defiende del pesado comentario que recibió.

«¿En serio no te da vergüenza estar así? ¿E incluso ir a prestarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti? Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV, pero por último preocúpate de tu cuerpo mujer, es vergonzoso» comenzó escribiendo la persona.

Junto a lo que agregó: «Piensa que eres una influencer para muchas, tanto para mujeres de tu edad o más chicas, ¿qué ejemplos les das? Cuando madures y caches que ser gordo es sinónimo de enfermedad tendrás más conciencia y dejarás de pasar por la vida haciendo el loco, ya que lo único que haces es dar la cacha».

Frente a lo cual, Christell Rodríguez respondió sin filtro que «¿A mi me debería dar vergüenza verme así pero a ti no te da vergüenza esconderte en una cuenta falsa y darte el tiempo de escribir tremendo mensaje lleno de resentimiento y odio?».