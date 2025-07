Escándalo en Canal 13 por insolencias: Conductora Trató de «Fea cul…» a su colega periodista en vivo

Recientemente, un escándalo salió a la luz, esto luego de que «Natu» insultara a su compañera en el react de Mundos Opuestos.

Si bien esto fue bajado en la transmisión de Youtube, el sitio Infama reveló a través de su Instagram el momento exacto en el que Natu garabatea a Pía Pérez, periodista y su compañera en la conducción del reality.

En ese contexto, según el medio antes mencionado, esto habría escalado más, llegando a los productores de la señal televisiva. «Sobre los dichos de Natu a Pía, nos llega la información de que esta última habría hecho un reclamo al canal. Coincidentemente, ayer no asistió al react», informaron.

Natu Urtubia y tenso momento con Pía Pérez en react de Mundos Opuestos

«No te pongas envidiosa», fue la frase que sacó de sus casillas a Natu, y es lo que se puede ver en el video que se viralizó.

Rápidamente, la ex Palabra de Honor reaccionó a sus dichos: «que envidiosa fea cul… (…) a mi no me importa».

Luego, se dio cuenta de la barbaridad que acababa de decir. «Perdón, es que me sentí en confianza porque la pita es mi amiga«, dijo.

Para cerrar, Infama explicó que «esta parte del react, Canal 13 la editó y no fue subida a Youtube».

Natu explica su versión de los hechos luego de polémica frase

La noticia se viralizó rápidamente, por lo que Natu conversó con La Cuarta para referirse a lo acontecido.

«La verdad es que me expresé súper mal al aire, mal elegidas las palabras; pero así yo me trato con mis amigas en broma, y así lo dije inmediatamente después al aire«, comenzó diciendo.

«Pía obvio, se sorprendió al aire y me lo comentó después; pero aclaramos que no fue en mala», explicó respecto a su compañera.

«Tenemos la mejor relación y así se pudo ver esa misma noche, que terminamos juntas el react».