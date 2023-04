Christell Rodríguez sorprende con inesperado anuncio: «Hace mucho quería contarles»

Con sobre 452 mil seguidores en Instagram, Christell Rodríguez cuenta con gran popularidad en nuestro país, por lo mismo que la chiquilla se dedica a compartir registros de su día a día, sus nuevos proyectos y anécdotas de todo tipo.

Es en este contexto que durante las últimas horas, la cantante dejó la grande entre sus fanáticos, luego de dar a conocer una gran noticia que se tenía guardada hace un buen tiempo, pues estrenó ni más ni menos que su primer libro.

Y este anuncio lo hizo a través de Instagram, donde compartió una fotito en la que aparece sosteniendo el libro, junto con un sentido mensaje en el que habla de la importancia de este trabajo y lo que espera que sus fanáticos puedan aprender.

«Aquí posando junto a mi primer libro ‘Lo que me dijeron que no hiciera'», comenzó escribiendo Christell Rodríguez para acompañar el posteo donde se luce con un sencillo chaleco fuscia.

Siguiendo por esta línea, la participante de Aquí se Baila agregó que «hace mucho quería contarles de este gran logro 😍 se que muchos se podrán identificar con muchas situaciones de las que hablo en este libro y espero sea de ayuda e inspiración para quienes lo lean».

«Ya está llegando a las principales librerías del país! Los dejo invitados a que puedan leerlo y me comenten que les pareció, sus capítulos favoritos, etc!», cerró su mensaje Christell Rodríguez.

Christell Rodríguez sobre los feos comentarios de su físico

Como te hemos contado en varias ocasiones, la participante de Aquí se Baila, suele recibir crueles comentarios por parte de algunos usuarios en redes sociales, los que se burlan de su físico. Por lo mismo que no duda en dejarlos calladitos de inmediato.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que un desubicado le escribiera: «¿En serio no te da vergüenza estar así? ¿E incluso ir a prestarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti? Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV, pero por último preocúpate de tu cuerpo mujer, es vergonzoso».

Frente a lo cual, Christell Rodríguez no dudó en responder: «¿A mi me debería dar vergüenza verme así pero a ti no te da vergüenza esconderte en una cuenta falsa y darte el tiempo de escribir tremendo mensaje lleno de resentimiento y odio?».