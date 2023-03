¿No te da vergüenza estar así?: Christell Rodríguez responde con todo a cruel comentario sobre su físico

Christell Rodríguez está pasando por un gran momento, ya que hace solo unas semanas la chiquilla se casó con su amorcito, tras más de dos años de relación, compartiendo todos los detalles de la ceremonia y la fiesta a través de su cuenta de Instagram.

Junto con esto, la cantante por estos días está participando en la nueva temporada de Aquí se Baila, donde se ha lucido con sus coreografías, aprovechando de publicar fotitos junto a su bailarín de con las distintas tenidas que han usado.

Y aunque usualmente se llena de piropos y felicitaciones por parte de sus seguidores, Christell Rodríguez de vez en cuando recibe desubicados mensajes por parte de algunos pesados que se burlan de su peso.

En varias ocasiones, la influencer ha salido a referirse a esta situación y responder sin filtro a los pesados. Así es como ocurrió recientemente, luego de que una persona le escribiera unas feas palabras por su participación en el espacio de baile.

«¿En serio no te da vergüenza estar así? ¿E incluso ir a prestarte a la TV para que en el fondo se burlen de ti? Bueno, todos saben que eres una arrastrada de la TV, pero por último preocúpate de tu cuerpo mujer, es vergonzoso», comenzó escribiendo la persona en el perfil falso.

Junto con agregar: «Piensa que eres una influencer para muchas, tanto para mujeres de tu edad o más chicas, ¿qué ejemplos les das? Cuando madures y caches que ser gordo es sinónimo de enfermedad tendrás más conciencia y dejarás de pasar por la vida haciendo el loco, ya que lo único que haces es dar la cacha».

La respuesta sin filtro de Christell Rodríguez

Y como era de esperar, Christell Rodríguez no se quedó callada, así que a través de sus historias subió un pantallazo para dedicarle unas cuantas palabras.

«¿A mi me debería dar vergüenza verme así pero a ti no te da vergüenza esconderte en una cuenta falsa y darte el tiempo de escribir tremendo mensaje lleno de resentimiento y odio?» indicó.

Siguiendo por esta línea, Christell Rodríguez remató: «Y no me vengan que tengo que aguantarme este tipo de mensajes porque no corazón, bajo ninguna circunstancia me merezco este tipo de trato».