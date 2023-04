Cathy Barriga rompe en llanto en medio de juicio contra Paulina de Allende-Salazar: «Me han dañado»

La mañana de este martes se llevó a cabo una nueva jornada del juicio en contra de Paulina de Allende-Salazar, tras la querella presentada por Cathy Barriga, a raíz de un comentado reportaje realizado por la periodista que se emitió en Mucho Gusto en 2021.

Es en este contexto que la exalcaldesa de Maipú debió declarar en las últimas horas. Instancia en la que según consigna Página 7, terminó entre lágrimas al relatar los malos ratos que habría pasado frente a las acusaciones de supuestos casos de corrupción mientras ejercía como edil.

Para comenzar, Cathy Barriga afirmó que «Todo este tiempo no he podido tener una vida normal…», junto con agregar: «No quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares».

Los fuertes descargos de Cathy Barriga

Siguiendo por esta línea, la ex bailarina admitió mientras lloraba que «No he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado sobre el Espectro Autista en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña (para la alcaldía), estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos con TEA y ni eso puedo retomar».

«Me han dañado, cada vez que sale una imagen o una noticia positiva mía, están las palabras de este reportaje, están ‘las horas extras’, la ‘corrupción’, jamás, magistrado, he sido condenada», continuó Cathy Barriga.

Para cerrar, la también influencer señaló que «No comprendo que un programa de televisión de tal responsabilidad no mida las consecuencias e intencionalidad».

Por otro lado, se debe mencionar que durante esta jornada Diana Bolocco y Roberto Saa deben presentarse en los tribunales para prestar su declaración como testigos en el marco de la querella. Esto luego de que ninguno llegara el lunes recién pasado. Mientras que en el caso de José Antonio Neme, quien está de vacaciones en el extranjero, deberá aparecer durante el jueves 20 de abril.