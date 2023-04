Caso Daniel Palma: Así fue el relato de fiscalía sobre el día del crimen

La tarde de este jueves se llevó a cabo la formalización por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, en el 7° Juzgado de Garantías de Santiago. En contra de Luis Lugo Machado, Ovimarlixion Garcés Briceño y David Fuentes Escalona, quienes se enfrentan a diferentes cargos.

Hay que recordar que los dos primeros sujetos ya habían pasado a control de detención, el pasado martes, la que amplió hasta este jueves. Mientras que en el caso de Fuentes, esta se conoció la jornada del miércoles. Quien es sindicado como participante del primer tiroteo que motivó la llegada del uniformado.

Según lo consignado por Radio ADN, David Fuentes se trata de un ciudadano venezolano de 23 años, con la Fiscalía Centro Norte. Señalando que el «imputado está implicado en balacera previa al crimen del carabinero y fue detenido por el delito de homicidio frustrado».

La formalización por el crimen de Daniel Palma

De acuerdo a lo indicado por el fiscal del caso, Felipe Olivari, describió que el pasado 5 de abril, cerca de las 19:00 horas. Cuando los tres imputados, junto a otros sujetos, llegaron hasta la calle San Francisco con Coquimbo, manejando un vehículo con encargo por robo.

Siguiendo por esta línea, Luis Lugo, Ovimarlixion Garcés y David Fuentes, más Carlos Cortés, y otros dos sujetos no identificados, en un inmueble ubicado en las calles mencionado, portando armas de fuego y efectuando disparos indeterminados, a tres víctimas que había llegado al lugar en un taxi.

En dicho momento, Lugo y Fuentes, abordan un vehículo Chevrolet Spark, intimidando a los pasajeros de este, viajando a otro punto de Santiago. Mientras que Ovimarlixion junto a Cortés, toman otro vehículo azul con dirección a Arturo Prat, donde disparan en contra del carabinero Daniel Palma, hecho que le causa la muerte.

El fiscal expuso que el uniformado «intentó fiscalizar el auto, no disparó, no sacó el arma, no le dieron ninguna oportunidad y le dispararon sin ningún tipo de misericordia».

Prisión preventiva para los tres acusados

A raíz de este hecho, la Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de los imputados, a quienes acusan de distintos ilícitos. Como por ejemplo, Ovimarlixion Garcés es señalado como el autor del delito de homicidio a carabinero en ejercicio de sus funciones en grado consumado.

Además, se le acusa a Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés, de robo con intimidación. Mientras que a Fuentes y Lugo, se les imputa el robo con intimidación con retención de persona.

Asimismo, a los tres imputados se les acusa de homicidio frustrado (hecho del 5 de abril). De igual forma, a Ovimarlixion Garcés lo señalan como autor del delito de porte de arma prohibida y secuestro.