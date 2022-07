«Es la última vez»: Christell Rodríguez y su clara respuesta a pregunta sobre su peso

Christell Rodríguez tiene más de 420 mil seguidores solo en su cuenta de Instagram, con los que siempre está interactuando y reaccionando a comentarios de todo tipo. Por lo mismo que su público le tiene mucha confianza y no duda en hablar de todos los temas con ella.

A raíz de esta situación, la chiquilla realizó una sesión de preguntas y respuestas en sus historias, las que en su mayoría tienen que ver sobre el compromiso con su pololo y próximo casorio. Pero también recibió algunas en relación con su peso, las que no dudó en aclarar.

Pese a que aseguró que no estaba molesta, por el tono de sus palabras, es una consulta que recibe frecuentemente y que al parecer ya la tiene más que chata.

Christell Rodríguez y las preguntas sobre su peso

«Te fue difícil aceptar el hipotiroidismo y lidiar con el… yo llevo 7 años con hipo y me ha costado» fue la pregunta que le hizo una de las seguidoras de Christell Rodríguez.

Frente a esto, la cantante no dudó en responder sin filtro, siendo más que clara con el tema. «Ya, esta es la última vez que voy a responder algo sobre esto. No lo estoy diciendo ni enojada, ni nada por el estilo. Pero creo que es importante decir que es la última vez. Yo no tengo hipotiroidismo, no tengo hipertiroidismo ni ninguna enfermedad, nada. Solo estoy gorda».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que otro usuario se lanzó a hacer una pregunta aún más personal a Christell Rodríguez con relación a su figura. «No has pensado en la manga gástrica? Te lo digo con todo el amor del mundo. Sin ofender».

En este caso, Christell Rodríguez tampoco se demoró en contestar, afirmando que no está ni ahí con realizarse algún procedimiento de ese estilo. «Nop» lanzó tajante a través de Instagram, sin necesidad de explayarse más allá.