Karol G rompe el silencio por quiebre con Anuel AA: «Todo me afectaba demasiado»

Sin duda que por estos días, Karol G está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, pues la colombiana no solo es una de las artistas latinas más importantes, sino que también acaba de lanzar su nuevo disco de estudio ‘Mañana será Bonito’ con gran éxito.

Y en este álbum también se encuentra la esperada colaboración que hizo con Shakira. Por lo mismo que una entrevista a El País, se confesó sobre el proceso creativo junto a su compatriota para crear la canción.

Instancia en la que Karol G confesó que durante un largo tiempo dudó de su talento y que ha ido creciendo gracias a la disciplina. «He trabajado demasiado para lograr las cosas que he logrado y, cuando las veo, me cuesta saber que es una realidad, pero me las disfruto, porque sé cuánto me ha costado».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la Bichota aprovechó de confesarse sobre el duro quiebre que vivió con Anuel AA en abril del 2021 y cómo es que lo llevó en ese momento.

Karol G y su quiebre con Anuel AA

«La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome» señaló Karol G en conversación con el medio antes nombrado.

Para ese entonces, la chiquilla había lanzado el álbum KG0516, uno de los más exitosos en esa instancia. Sin embargo, aseguró que debido a su situación creía que las cosas importantes que estaban pasando en su carrera no las merecía.

«Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente. Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado», señaló.

Junto con lo que Karol G reflexionó: «Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida. Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima».