«Le conocen hasta el alma»: Jean Paul Pineda responde sin filtro a Daniella Chávez

En los últimos días, Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda se vieron en el centro de la noticia, luego de que, a meses de su polémica separación, llegaran juntos hasta el concierto de Romeo Santos, comenzando con una serie de especulaciones sobre su reconciliación.

Hay que recordar que en su momento, la ex chica Yingo, lanzó duras acusaciones en contra de su ex pareja. «He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc».

A raíz de esta situación, es que Daniella Chávez salió a advertir a Faloon Larraguibel, contando desconocidos detalles de la antigua relación del futbolista con su mejor amiga. «Era una persona tóxica desde antes y ahora sigue con Faloon. Hemos visto que la ha engañado muchísimas veces y ella además habló de violencia» comentó.

Junto con agregar que filtraba esto para «para que Faloon sepa lo que está haciendo y dónde se está volviendo a meter». Además de asegurar que hace solo unas semanas había intentado contactar a su amiga.

La respuesta sin filtro de Jean Paul Pineda a Daniella Chávez

Es en este contexto que el propio Jean Paul Pineda salió a responderle, pues este se habría comunicado con la mejor amiga de Daniella Chávez para enviarle un directo mensaje.

«Tu amiguita esa Chávez le conocen hasta el alma y anda queriendo dejar mal. ¿Cómo tan vengativa?…» es parte de lo que decía el mensaje que la propia ex conejita Playboy leyó durante su participación en Sígueme y te Sigo.

Es frente a esto que, Daniella Chávez no se quiso quedar callada, por lo que no dudó en salir a responderle con todo: «Yo hago lo que quiero con mi alma, soy la mejor en lo que hago, no sé si tú puedes decir lo mismo en el fútbol».