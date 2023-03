Juan Pedro Verdier y su llamativa reflexión sobre polémica de Daniela Aránguiz: «Disfrutando del dolor ajeno»

Sin duda alguna, el escándalo de la semana se lo lleva Daniela Aránguiz, quien no la está pasando para nada bien luego de verse envuelta en una nueva polémica. Pues dejó la grande el pasado domingo al ventilar que su ex pareja, Jorge Valdivia se encuentra en una relación con la diputada Maite Orsini.

En este sentido a través de un live con Cecilia Gutiérrez no dejó títere con cabeza. «Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», comenzó señalando la ex chica Mekano en ese momento, junto con agregar que «Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio».

Pues además de ello, la ex Mekano aseguró que el ex futbolista estaba jugando a dos bandos, ya que supuestamente el «Mago» intentaba volver con ella cuando ya estaba empezando una nueva relación.

Tras ello, la copucha se transformó en tema obligado para todos los espacios de espectáculos, donde incluso se sumaron los matinales a la cobertura, causando gran controversia.

Aquí es donde hizo su aparición Juan Pedro Verdier, el cual tampoco quiso quedarse al margen de la polémica y dio su opinión acerca del atado que involucra a Daniela Aránguiz, junto con la notoriedad que los medios le han dado al tema.

El descargo de Juan Pedro Verdier

Resulta que todo comienza en un posteo de Eduardo Fuentes por medio de su cuenta de Instagram, donde explica y realiza un análisis con respecto al espacio que le dieron a la farándula en los matinales.

Este fue el lugar donde la pareja de Karen Bejarano alzó la voz. «La farándula marca rating de la misma forma que un accidente de tránsito hace a la gente pasar despacio para ver. Es morbo».

Acto seguido, afirmó que estas temáticas «despiertan un lado negativo del ser humano, disfrutando del dolor ajeno para no pensar en el propio. La droga también es muy consumida, eso no la hace buena».

Y finalmente, Juan Pedro Verdier se pudo del lugar del Buenos Días a Todos y de Eduardo Fuentes, a quien lo felicitó por no darle lugar a la mencionada polémica.

«Felicitaciones por excluirse de la ruta fácil, el camino largo siempre es mejor aunque sea más lento», concluyó.