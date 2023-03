Daniela Aránguiz revela el drama que vivió por relación con Luis Mateucci

Este martes en el programa Zona de Estrellas quedó la escoba. Pues Daniela Aránguiz, quien es panelista del espacio se tomó un largo tiempo para hablar de todo acerca de la polémica de la semana, donde dejó al descubierto un romance entre su ex pareja Jorge Valdivia y Maite Orsini.

En este contexto, se rompió en llanto al hablar sobre el «Mago» y las intenciones que siempre tuvo ella con él. Pero por otra parte, también comentó su vinculo con Luis Mateucci, con el cual se mostraron bien acaramelados en algunas discoteques tras su ruptura con el ex futbolista.

Sin embargo, según los dichos de la chiquilla, esta relación no pudo llegar a buen puerto, puesto que Valdivia al saber esta situación, no habría tenido la mejor reacción.

Los descargos de Daniela Aránguiz

En este sentido, Daniela Aránguiz reveló: «Nosotros nos estábamos conociendo, nunca le pusimos nombres a nada. Salimos, tuvimos algo, lo pasé bien. Y te voy a decir una cosa. Por todos los escándalos de celos de Jorge, y yo me sentía como que lo estaba engañando a él y eso que nosotros ya no vivíamos juntos ni nada, nosotros decidimos con Luis no vernos más. Y él es una excelente persona».

Pero no se detuvo ahí, ya que también aprovechó el espacio para llenar de flores al ex chico reality. «Él es una excelente persona… Él no tiene la culpa de nada, es una persona que te tira para arriba, que dice ‘qué linda ella’, pero luego comenta ‘tú eres más linda’«.

A lo que agregó: «Eso cuando tenía el ego tan en el piso, te lo levanta. Que me diga ‘qué linda eres’ y te refuerce todo lo que perdiste, porque cuando estás con una persona que te es así de infiel, uno muchas veces se echa la culpa, ‘algo malo tengo que tener’».

Y para cerrar, Aránguiz aseguró: «Él es una persona buena y la mujer que esté con él va a ser muy feliz, es respetuoso. Quizás tiene mala fama por las cosas que se han visto en los realitys, pero yo, en lo que he visto interno, es una persona excelente».