¡Duró menos que un candy! Daniela Aránguiz renuncia a Aquí se Baila antes de su debut

Hace un tiempo, Daniela Aránguiz dio a conocer que llegaba a Aquí se Baila, pero para sorpresa de muchos y antes de que incluso pudiera hacer su debut, confirmó que debió renunciar a la competencia.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la propia chiquilla contó la información en Zona de Estrellas, donde se refirió a los motivos por los cuales no podrá estar en pantalla como tanto lo había promocionado.

¿Por qué Daniela Aránguiz renunció a Aquí se Baila?

Resulta que en el programa de Zona Latina, Daniela Aránguiz confirmó que sufrió una compleja lesión que le evita debutar en la competencia. «Estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa de baile. Teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas».

Siguiendo por esta línea, la panelista comentó que mientras ensayaban un lift con su compañero de baile, «me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica. Y al no ser bailarina, me fracturé una costilla».

Tras esto y según informa el medio antes nombrado, personal de Canal 13 le dijo a Daniela Aránguiz que la lesión no era muy grave, por lo que de todas formas podía seguir en Aquí se Baila.

Pese a esto, siguió sintiendo una molestia, por lo que llegó hasta un centro médico para hacerse un chequeo. «Me dieron 15 días de reposo (…) Lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados… Estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba».

«Me llamaron de la producción y me dijeron ‘Hace un baile igual sin lift'» confesó Daniela Aránguiz, frente a lo cual ella dijo que no. «Dije ‘no, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’. Ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar» cerró.