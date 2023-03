Chiquilla de El Retador es la nueva participante de Aquí se Baila

Luego del comienzo de Aquí se Baila, se confirmó que tres nuevas parejas llegarán al programa para demostrar su talento en la pista de baile. Luego de anunciarse a Chantal Gayoso y Matías Falcón, en las últimas horas se dio a conocer otra pareja más.

Estamos hablando de Zagala Salazar y su dupla Bastián Retamal. La chiquilla es bailarina profesional de amplia trayectoria, partió bailando salsa a los seis años con su hermano, y a los 8 empezó en ballet clásico y luego diferentes géneros, especializándose en ballroom, gracias a lo cual fue campeona mundial de chachachá en 2015 y 2016.

Tras bailar en diversos programas de TV y participar en los espacios ‘Talento Chileno’, ‘Imparables’ y ‘Got talent’, el año pasado se coronó como ganadora de la primera temporada de ‘El Retador’ en Mega, experiencia que define como «lo más grande que he vivido como bailarina». Aunque admite que su intención inicial era entrar a Aquí se Baila.

«El año pasado cuando vi el programa tenía la esperanza de que me llamaran, y no pasó. Pero creo que los tiempos del universo son perfectos, y gracias a que no me llamaron logré estar en ‘El retador’. Creo que ‘Aquí se baila’ es un formato de programa en el que nunca he participado, algo que me faltaba hacer en la vida», señala la bailarina.

«Voy a dar todo de mí para llegar lo más alto posible. Ganar sería un regalo para todos mis años de carrera, pero lo ideal para mí es disfrutar el proceso y pasarlo bien», sostiene.

La nueva pareja de Aquí se Baila

Además de estar en Aquí se Baila, Zagala trabaja en la academia de baile de Neilas Katinas dando clases de bailes latinos y de burlesque. Consultada al respecto, la bailarina asegura que eso no será un problema para que el jurado la evalúe con su severidad habitual.

«A Neilas lo conocí porque era mi coach en ‘Imparables’ y llegamos a la semifinal de ese programa. He aprendido mucho con él, lo conozco, y creo que trabajar con él no es limitante para que me evalúe con toda su certeza y objetividad como jurado», opina.

Bastián, en cambio, partió muy tardíamente en la danza, ya que pasó toda su infancia y juventud preparándose para ser médico. Incluso entró becado a estudiar kinesiología, hasta que a los 19 años descubrió el baile y cambió su rumbo por completo.

Para recuperar el tiempo perdido, estudió danza y posgrados en Estados Unidos, y luego se radicó en Bolivia para dirigir una compañía por tres años, hasta que fue llamado para entrar a ‘Rojo’.

«Fue una experiencia súper intensa, entrar al mundo de la tele fue shockeante porque yo era un niño. Aprendí mucho ahí, estuve seis meses en competencia permanente y me bajé justo antes de entrar al Gran Rojo», explica Bastián, quien obtuvo el segundo lugar en el programa.