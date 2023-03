«Me siento muy querida»: Daniela Aránguiz muestra el especial regalo que recibió

Sin duda que los últimos días no han sido los mejores para Daniela Aránguiz, ya que tras revelar en un live de Instagram que su exesposo Jorge Valdivia habría estado en una relación con Maite Orsisni mientras seguía intentando volver con ella, no ha salido de la polémica.

Pues tras esta revelación hizo acusaciones aún más duras en contra de la diputada que llegaron hasta la Fiscalía Nacional. Junto con esto, el exfutbolista anunció acciones legales en su contra en un largo comunicado, el que ella también salió a responder.

A pesar de esta complicada situación, Daniela Aránguiz intenta retomar su vida normal, asistiendo a su trabajo como panelista en Zona de Estrellas, además de compartir contenido en Instagram como lo hacía usualmente.

Es en este contexto que la influencer publicó un registro en el que agradece un tierno gesto que tuvieron con ella. Resulta que al asistir a una conocida cafetería le hicieron un regalo que la dejó más que feliz.

«Miren que hermoso lo que me regalaron, me siento muy querida. Les quiero dar las gracias a todos los me dan demostraciones de cariño», señaló Daniela Aránguiz mientras mostraba un café que tenía un diseño de corazón de espuma.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó en sus historias de Instagram: «No sé cómo retribuir ese cariño».

El nuevo desafío de Daniela Aránguiz

Y en medio de toda la polémica que protagoniza con su expareja, se dio a conocer que Daniela Aránguiz ahora formara parte del café concert de Las Indomables, donde tendrá un pequeño papel en las primeras funciones.

Sobre este nuevo rol, Patricia Maldonado señaló que «Yo lamento profundamente por lo que están pasando. Por lo tanto, yo dije ‘este es el momento que la Daniela se ría ella, que se aprenda a reírse de este dolor’. Porque eso yo lo he vivido, he vivido momentos graves en mi vida, de pena, que se vaya un ser querido, y tener que estar arriba del escenario riendo, eso se aprende. Está es la oportunidad y estoy muy contenta».

«Daniela se merece una oportunidad, destapó la olla de un mierdal espantoso político. Tal vez ni siquiera se imaginó lo que iba a ocurrir, pero esto es muy bueno que hoy día se empiece a destapar la olla de tanta corrupción que existe en Chile y tanta presión» agregó.