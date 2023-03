Aquí se Baila: Definen a las cuatro nuevas parejas que arriesgan eliminación

La noche de este lunes, se estrenó un nuevo capítulo de Aquí se Baila, en el que se definieron a las siguientes cuatro parejas que se definirán la permanencia en el estelar durante la jornada de este martes, uniéndose a quienes ya estaban en riesgo de eliminación.

El primer duelo enfrentó a Kike Faúndez y Melissa Briones, contra Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra. Por votación unánime del jurado, Kike y Melissa ganaron el duelo.

El siguiente enfrentamiento fue entre Tomás González y Janisse Díaz, quienes bailaron onda disco y Claudio Moreno y Laurita Vásquez, quienes bailaron un tierno adagio. Al evaluar, los jurados destacaron la evolución de Tomás. Unánimemente, Tomás y Janisse ganaron el duelo.

El tercer duelo fue entre Nicole Moreno y Pascual Acuña, contra Janis Pope y Felipe Basáez. Tras su presentación, Janis reveló que ha tenido que aprender a dejar de mandar en el baile. De forma unánime, Nicole y Pascual ganaron el tercer duelo.

El cuarto duelo enfrentó a Hernán Contreras y Fran Zepeda, contra Tati Fernández y Diego Espinoza, quienes bailaron. En su evaluación, los jurados consideraron que Hernán hizo una coreografía demasiado suave, con mucha caminata y con poca seguridad, ya que incluso se equivocó en un momento. De forma unánime, el duelo lo ganaron Tati y Diego.

Los participantes que van a Eliminación en Aquí se Baila

Finalmente, se presentaron en solitario Kurt Carrera -con un divertido look semejante a Leonardo Favio- y Yenima Muñoz, quienes bailaron el hip hop “Party Up (Up In Here)”, de DMX. Tras bailar, Yenima contó a Sergio que le pidió a Kurt que le enseñara a hablar como Tutu Tutu, y el comediante hizo una demostración de cómo se hace.

Los jurados destacaron que Kurt usara la comicidad al bailar, con Pachano afirmando que estuvo a la par de su pareja y que los hizo reír. Kurt les confirmó que aplicando comedia en su coreografía se sintió más cómodo. Tras un breve momento de deliberación entre los tres, Karen anunció que Kurt quedó liberado de la eliminación de mañana, en lo que es su primera vez salvándose de tener que disputar su permanencia.

Con eso, las cuatro parejas que pasaron a la zona de eliminación hoy fueron Hernán Contreras y Fran Zepeda, Janis Pope y Felipe Basáez, Claudio Moreno y Laurita Vásquez y Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra. Ellos se unieron así a Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, Chantal Gayoso y Matías Falcón, Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, y Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, y de entre las ocho parejas saldrá en el capítulo de mañana la próxima eliminada de Aquí se Baila