«¡Por Dios que estuvo rico!»: Así fue la reacción de diputada tras fuerte temblor

Pasadas las 14:30 horas de este martes 21 de marzo, se sintió un fuerte temblor en la zona centro de nuestro país, el cual fue de 5.5 grados en la escala richter, cerca de Melipilla. Y como ya es costumbre, de inmediato comenzaron a circular todo tipo de registros de lo que fue el momento.

Aunque sin duda una de las situaciones más particulares es que la que se vivió, es con la diputada Gloria Naveillán, esto luego de que le consultaran por cómo vivió el movimiento telúrico en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Resulta que hablando con CHV Noticias, la parlamentaria por la región de La Araucanía estaba de lo más tranquila, contando que justo la pilló almorzando en el primer piso y que a diferencia de muchos, su reacción es sin nada de temor.

El particular relato de la diputada Gloria Naveillán tras el temblor

«Mucha gente va a decir ‘está loca’, pero como todos dicen que estoy loca, da lo mismo. ¡Me encantan los temblores! ¡Me encantan! Encuentro que es como una sensación de adrenalina…», comenzó relatando la diputada Naveillán al medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, confesó que «Es como cuando te subes a un avión, no puedes hacer nada. Así que, como dicen los gringos ‘relax and enjoy’ ¿Qué más vas a hacer? ¡Gózalo! ¡Por Dios que estuvo rico!».

Ya para cerrar con su particular relato, la diputada Gloria Naveillán, aseguró que salió a «fumarse un puchito», debido a que «adentro no se puede, pero todo con calma», dejando más que claro que los temblores no le asustan para nada, sino que todo lo contrario.

Hay que mencionar que el registro fue recogido y subido a redes sociales por Televisivamente, donde se viralizó rápidamente con muchos comentando las particulares palabras por lo divertido que resultó este video.