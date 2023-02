«Eran millones»: Kurt Carrera se confiesa tras chiste de deuda de Rodrigo Villegas en Viña 2023

La noche de este 23 de febrero, Rodrigo Villegas dejó la grande en su paso por el Festival de Viña del Mar 2023, haciendo reír a carcajadas a la Quinta Vergara, la cual le retribuyó su gran trabajo premiándolo con las gaviotas de plata y de oro.

Y es que el hombre que saltó a la fama en el espacio de Morandé con Compañía, logró repetir su gran hazaña en el certamen, tal como lo había hecho en la edición del 2017, donde también se llevó todos los galardones.

Pero vamos al grano. Resulta que en la rutina de Rodrigo Villegas, contó que durante la pandemia, en medio de una junta por Zoom, un compañero al que le debía dinero le empezó a cobrar. Aunque en esta talla no reveló ningún nombre, en la pantalla gigante del escenario apareció una fotografía del Pájaro Tutu Tutu, personaje que era interpretado por Kurt Carrera.

La deuda entre Kurt Carrera y Rodrigo Villegas

Tras unas horas, Kurt Carrera no quedó ajeno a la situación y aprovechó de aclarar y confirmar si la mencionada deuda con Rodrigo Villegas era real o no.

En este sentido y en conversación con LUN, el actor expresó: «Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. El nunca me debió plata, fui yo el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba».

Dicho esto, Carrera dio a conocer como fue que tuvo que llegar a esa instancia con el exitoso humorista de Viña 2023.

«Había pedido ayuda a amigos de toda la vida, a mi círculo cercano, pero ninguno pudo apoyarme. Y un día llamo al guatón, sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta para que me depositara», reveló, además de comprometerse a pagar la deuda.

En relación a la cantidad de plata que le habría prestado Villegas, contó que «no eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Eso fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda y lo que hizo nunca lo voy a olvidar».

Por otro lado, Rodrigo Villegas expuso que Kurt Carrera «es un gran amigo, es un niño en cuerpo de hombre bastante inocente y por eso se manda condoros».

Y con respecto a la deuda, el comediante cerró diciendo que «un día me llamó muy afligido, me pidió dinero y yo le presté. Él quedó muy agradecido y desde ese momento somos muy amigos».