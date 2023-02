«Veía mucho peligro»: Latife Soto asegura que fue censurada por mostrar preocupante carta

Como ya se ha hecho costumbre, Latife Soto hizo una nueva transmisión en vivo en redes sociales, donde sacó las cartas para ver como se viene el futuro de nuestro país. Es en este contexto que lo que más llamó la atención es cuando reveló que una de sus predicciones terminó siendo censurada.

«Muchos me preguntan qué va a pasar en Chile, pero yo en mayo de 2022 estuve en el programa Así Somos de La Red. Ahí expliqué muchas cosas, el programa salió al aire, estuvo un día y medio (en YouTube) y lo censuraron. Hubo una orden de censurar el programa», comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Latife Soto agregó que «en marzo (de 2022) dije que iban a haber unas manifestaciones y que veía a comerciantes defender lo suyo. Y eso pasó, y lamentablemente murió una periodista. Ya en mayo, estábamos en el Así Somos y pidieron bajar ese programa de YouTube».

«Quienes vieron ese programa saben que yo dije que íbamos a tener la delincuencia desatada y que yo veía a las personas andar con guardaespaldas para hacer sus trámites o hacer sus cosas», continuó señalando la polémica guía espiritual.

La comentada carta de Latife Soto

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Latife Soto aseguró que «expliqué que no íbamos a estar bien, que la delincuencia se iba a desatar y que veía mucho peligro. De hecho, me acuerdo de una carta que salió y yo la mostré en ese programa y ese programa lo hicieron bajar».

«Esta era la carta (la cual pasó a mostrar en la transmisión). Yo le decía a (Juan Andrés) Salfate ‘cómo va a parar la delincuencia si sale esta carta’. Eso lo dije en mayo, entonces obligaron a bajar ese programa, porque yo avisé lo que venía. Y miren cómo estamos» cerró.