«Te faltan unas cazuelas»: Hacen bolsa a Carolina Arregui por fotitos en bikini

Por estos días, Carolina Arregui anda ni más ni menos que paseando en Brasil junto a su amorcito, Roy Sothers, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Por lo mismo que se ha dedicado a compartir en Instagram una serie de fotitos de lo que ha sido el viaje.

Aunque al parecer, no todos sus 700 mil seguidores están tan felices con las postales, ya que varios se dedicaron a criticar duramente los registros de la actriz, asegurando que se ve «demasiado delgada» y que incluso no se ve saludable.

«Comparto con ustedes un poquito de esta experiencia maravillosa… les mando un abrazo apretado», escribió Carolina Arregui en su cuenta de Instagram para acompañar los registros en los que se puede posando desde Buzios con un distintos tipo de bikinis.

De todo le dijeron a Carolina Arregui

Tal como se podía esperar, al poco tiempo recibió más de 36 mil me gusta y cientos de comentarios, con muchos usuarios cuestionando el físico que luce la intérprete por estos días, incluso mencionando que es un mal ejemplo para los más jóvenes.

«Eres tan linda pero no sé por qué está tan delgada»; «estás muy delgada, no te vayas al extremo»; «irreconocible eras más linda con unos kilitos más»; «Eres muy simpática y linda, pero creo estás demasiado delgada, estás perdiendo tu hermosura»; «Nooo, que te pasa caro, estás muy delgada»; «Preocupa lo delgada k esta»; «Que manera de estar delgada impactante»; «Eres muy hermosa, pero tan delgada no»; «Ni la sombra de lo que fue la gran Carolina Arregui» y «Yo creo que te faltan unas cazuelas» le escribieron.

Pese a esto, varios usuarios también partieron a defenderla, asegurando que la gente no se tiene que meter con los cuerpos ajenos, señalando que se ve bien y que es solo su físico.

«Como no van a entender que no se deben de meter en opinar en cuerpos ajenos que les importa»; «Carito Arregui tiene espejo en su casa como todo el mundo»; «Que regiaaa yo quiero estar así a tu edad!!!»; «Siempre hermosa, me encanta siempre alabar sobre mí mismo género» le dejaron.