Pailita y su ausencia en el Festival de Viña: «Me dio un poco de pena»

A pesar de no ser uno de los artistas en presentarse en la edición actual del Festival de Viña, de todas formas Pailita se ha robado todas las miradas al estar en el palco de la Quinta Vergara, disfrutando de todos los espectáculos.

Es por lo mismo que muchos se lamentaron la noche del domingo, que el intérprete de ‘Caminemos de la Mano’, no hiciera aparición en el show de Paloma Mami, mientras cantaba ‘Ultra Solo Remix’, a pesar de estar en el público junto a Polimá Westcoast.

Frente a esta situación es que Pailita señaló a Radio ADN que «No se dio» la posibilidad de tocar juntos. Pero de todas formas, afirmó que a la artista nacional «le salió bonito el show igual, le salió hermoso».

Tras esto, se refirió a la posibilidad de aparecer en la presentación de Polimá Westcoast, quien hará su debut en el Festival de Viña el próximo jueves, confesando que todo dependería del estado de su garganta, ya que «estoy enfermito, depende de que se me pase. Ojalá que sí».

Pailita y su ausencia del Festival de Viña

Por otro lado, Pailita se confesó sobre su ausencia de esta edición del evento, pese a ser uno de los artistas más populares de nuestro país en el último año. «Para qué te voy a mentir. Cuando la gente me empezó a pedir me había motivado, y ahí me dio un poco de pena».

«Siento que pudimos haber dado un buen espectáculo. Pero son procesos, las cosas se van a dar con el tiempo, y en algún momento se va a dar» continuó el chiquillo de 23 años.

De todas formas, Pailita aseguró que seguirá yendo todas las noches a la Quinta Vergara. «No tengo nada que hacer en el depa, así que vengo para acá a pasarlo bien. Nunca había venido al Festival» y agregó que «Siento que esto igual me sirve, veo a los artistas, veo cómo se mueven, su puesta en escena, y ahí uno aprende cosas de ellos».