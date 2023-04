Paola Troncoso y las razones para no escribirle Belén Mora tras su presentación en Viña: «No estamos unidas»

Paola Troncoso fue invitada al programa «Podemos Hablar» de CHV. Donde también estuvieron presentes Fran García-Huidobro, Jordi Castell y Giancarlo Petaccia.

Durante el backstage del programa mencionado la humorista explicó por que no le escribió a Belén Mora luego de la polémica presentación que realizó en Viña 2023.

Es importante destacar, que después de la presentación de Rodrigo Villegas en el festival, la actriz de dedicó un positivo mensaje de felicitaciones a través de una publicación en su Instagram. Esto comenzó a generar especulaciones sobre la relación entre las ex compañeras de Morandé con Compañía (MCC).

Paola Troncoso y las razones para no escribirle Belén Mora tras su presentación en Viña

Troncoso partió diciendo: «Cuando salió esta chica, la Pame, me reí mucho. Y mi primera reacción fue de escribir y felicitarla», sin embargo, señaló que finalmente decidió no hacerlo.

«Pensé que si lo hacía, la gente iba esperar que hiciera lo mismo cuando saliera Belén» mencionó.

La humorista no le escribió a su ex compañera de MCC porque la relación entre ambas ha cambiado. «Nosotras ya no somos, no estamos unidas como antes» indicó la actriz.

En este mismo sentido añadió: «Siento que no podía decir ‘te fue la raja’, si lamentablemente no le fue tan la raja como quizás ella quería, como muchos queríamos que le fuera».

Cabe destacar que que Belén Mora no pudo terminar su show en Viña, ya que fue pifiada mientras contaba un extenso chiste relacionado con una ensalada.

Al poco tiempo de esto, la comediante le mandó un fuerte mensaje a sus colegas mediante redes sociales: «Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No, ya no cuenten conmigo. Ahora mi prioridad soy yo«, indicó en aquella ocasión.