José Luis Repenning tras funa por picarona frase a Tini: «Me dijeron viejo verde»

Este lunes 20 de febrero los encargados de entretener al público de la Quinta Vergara fueron Tini, Diego Urrutia y Emilia, en la que fue llamada la noche juvenil de este año.

En este contexto, la primera en mostrar su puesta en escena fue la argentina Tini Stoessel, quien desde el primer minuto dejó la grande entre sus fanáticas, en su mayoría adolescente, quienes se dedicaron a corear con todo sus canciones y gritar por su ídola.

Por lo mismo que en un minuto del espectáculo cuando la chiquilla estaba preguntando «Allá atrás, como andan, ¿Bien? ¿Todavía hay energía? ¿Sí? Ok, porque de show todavía queda bastante», el público no dudó en comenzar a gritar «mijita rica».

Es en este instante cuando aparece José Luis Repenning, miembro del jurado del Festival de Viña, quien sin ningún atado la hizo de traductor.

Revive el momento entre José Luis Repenning y Tini

Como era de esperar, la situación no se demoró nada en ser uno de los hechos más comentados de la noche en las redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios.

Por ello, Repenning en conversación con Publimetro, explicó el malentendido que hizo que el monstruo se fuera abajo pifeandolo. «La gente empezó a gritar miita rica, entonces ella no entendía, se me acercó y yo le dije lo que estaban gritando».

«Obviamente me molestaron, me dijeron viejo verde, pero fue muy simpático. Me sorprendió, me puso el micrófono y la verdad es que hice de traductor», expresó el animador de Tu Día después de quedar más rojo que tomate tras el hilarante momento.

Sin embargo, la situación se prestó para cualquier cosa, por ello, aquí te dejamos algunas de las reacciones en la web.

