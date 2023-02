«Me molesta no poder entretenerlos»: La reflexión de Laila Roth tras su debut en Viña del Mar

El pasado viernes se llevó a cabo la última jornada del Festival de Viña del Mar, aquí la encargada de llevar el humor fue Laila Roth. Si bien la argentina se llevó uno de los premios, no logró conquistar del todo al conocido «Monstruo».

La presentación de Laila Roth, era una de la que más se comentó previamente a que ocurriera. Esto debido a que se trataba de la única comediante extranjera y no muy conocida en nuestro país.

Como les habíamos comentado su rutina mezcló aspectos de Chile y Argentina, problemas en el baño y su familia. Si bin lea comediante al comienzo generó risas, posteriormente se sintieron algunas pifias.

Finalmente no logró superar los nervios con los que entró, por lo que tras recibir la gaviota de plata, Laila Roth decidió cortar ahí su rutina.

El paso de Laila Roth por Viña

La comediante entregó una sincera opinión de su paso por el certamen. En primer lugar comentó durante la conferencia de prensa posterior a su debut como se sintió sobre el escenario y cómo fue la recepción del público.

Según lo consignado por Bío Bío Chile, la transandina afirmo: «Me sentí bien, hubo momentos en que estuve más tranquila y en otros más nerviosa«.

«Por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces«, se sinceró.

«Lo disfruté muchísimo. Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero», comentó.

Quiso agregar que tuvo algunas expectativas que lamentablemente nos e cumplieron respecto a su propio show.

«Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás«, admitió.

«No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos», agregó. Para finalmente agregar: «Pero estoy muy contenta con la experiencia en general«.