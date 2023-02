Millaray Viera y su mea culpa: «Fui muy buena para juzgar a mi mamá»

Este domingo se estrena el último capítulo de ‘Todo por Ti’, donde Cecilia Bolocco conversará ni más ni menos que con Millaray Viera, quien llegará a hacer un sentido homenaje a su madre, la actriz y modelo Mónica Aguirre.

La animadora recordará su infancia, marcada por la pérdida de su padre, el cantante Gervasio, cuando ella sólo tenía tres años. «No es un tema fácil para mí. Hay gente que no entiende por qué no lo hablo públicamente, y es por eso, porque no me es fácil», junto con agregar que su madre siempre se preocupó de ayudar a que ella y sus tres hermanos no se vieran expuestos al dolor.

Finalmente, Millaray Viera empezó a darse cuenta de las circunstancias detrás de la trágica muerte de su padre de manera casual. «Yo estaba en el colegio y un compañero me hizo un comentario sobre cómo murió mi papá. Recuerdo haber pensado ‘Pero eso no es así’, y ahí me di cuenta de que yo tampoco lo sabía. De ahí surgió la conversación con mi mamá y me contó cómo fue, en lenguaje infantil y paulatinamente», rememorará.

Millaray Viera durante su adolescencia

Al respecto, la animadora hará un mea culpa sobre la forma en que trató a su madre en su infancia y adolescencia. «Durante mucho tiempo fui muy buena para juzgar a mi mamá. No fui una mala hija, pero era buena para sacar algunas cosas. Creo que a partir de mi maternidad hay muchas cosas que entendí», indicará.

Millaray Viera se referirá también a su entrada a la TV, primero en el programa de Canal 13 ‘Nace una estrella’ y luego invitada a cantar ‘Con una pala y un sombrero’ a la Teletón del año 2000, acompañando a un video de su padre. «Ese día cambió mi vida para siempre, sin vuelta atrás. Yo salí y era otra irreversiblemente, ese día me transformé en una persona pública», reconocerá. Eso sí, tarde o temprano la fama le jugó una mala pasada y ella sola decidió dar un paso al costado.

«Yo me fui yendo para adentro desde mi adolescencia hasta mi adultez. No sé muy bien qué pasó, pero quería tener una vida más normal, terminar el colegio», revelará, agregando que lo dejó todo justo tras firmar un millonario contrato para grabar un disco.

«Renuncié y renuncié a la tele también, me alejé de todo. No me arrepiento para nada porque quizás habría sido más difícil y más larga esa etapa que me salté», sostendrá.