María José Quintanilla se emociona tras salida de compañero de Mega

Por estos días, María José Quintanilla es una de las figuras más populares de Mega, con su propio programa franjeado y el reciente estreno de un nuevo programa que la tiene bastante ocupada, esto sumado a todos los proyectos relacionados con la música.

Aunque no todo es color de rosa para la animadora de ‘La Hora de Jugar’, ya que durante los últimos días se enteró de la salida del canal de uno de sus amigos cercanos, lo que la dejó bien bajoneada.

Estamos hablando de Simón Oliveros, quien tras varios días de rumores, confirmó que dejó Mega tras más de 10 años, con una sentida publicación en Instagram, donde agradeció por todo el cariño recibido por parte del público en esta importante etapa en su carrera.

«12 años @mega.tv querido !! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES», escribió el periodista.

Hay que recordar que ahora Simón Oliveros es parte del ‘Buenos Días a Todos’, donde tendrá un importante rol en la cobertura del Festival de Viña. De todas formas, María José Quintanilla quiso dedicarle un sentido mensaje de despedida.

El bello mensaje de María José Quintanilla

Pues entre las decenas de mensajes que recibió el comunicador por parte de sus más de 120 mil seguidores en Instagram, uno de los que más llamó la atención es el que escribió la chiquilla, con quien era más que cercano.

«Ufff, te voy a extrañar, que ganas de hacer algo juntos, porque eres tan talentoso y buen compañero!, comenzó señalando la intérprete» comenzó señalando María José Quintanilla en la red social de la camarita.

Junto con agregar: «Donde estés, brillarás, eres seco y te mereces crecer! Te lo mereces hace rato! Donde estés, te veré igual Jajajjaja buena suerte amigo!».

Frente a esto, el propio Simón Oliveros le dedicó una bella respuesta a María José Quintanilla: «Linda mi cote hermosa ya llegará ese día te recontra quiero».