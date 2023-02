Luis Slimming palanquea a Chiqui Aguayo tras palos de Claudio Reyes: «Te encuentra ordinaria»

En un nuevo episodio del programa de YouTube, «Entre Broma y Broma», que conduce Luis Slimming, contó con la presencia de Chiqui Aguayo, donde conversaron sobre sus rutinas en el Festival de Olmué y Las Condes respectivamente.

En este sentido, Slimming abordó las críticas que ha recibido la ex Club de la Comedia por el contenido y lenguaje de su show en el Parque Padre Hurtado. Situación que se tomaron para la chacota y se rieron de los palos que lanzó Claudio Reyes en contra de Chiqui.

Para entrar en contexto, el ex Jappening con ja hizo pebre a la humorista por sus chistes «fuera de tono». «Nunca le había encontrado más razón a Alberto Plaza, un tremendo cantautor nacional, una maravilla de compositor, cuando le dijo que era una ordinaria. Hablar de la vayaina, de la depilación, que se le pegó una cosa, que después parió… oye, pucha, si yo empezara a hablar de la pich… creí que no hago reír, hue…», lanzó.

Luis Slimming y su palanqueo a Chiqui Aguayo

En medio del diálogo entre los comediantes, Luis Slimming aprovechó la instancia de molestarla por su forma deslenguada de actuar, poniendo sobre la mesa las críticas de Claudio Reyes luego de su presentación en el Festival de Las Condes.

Don Comedia de partida le dijo: “Que divertido que en un momento, ‘oye sí po, la Chiqui, pu… que es ordinaria’. Y Alberto Plaza, uno decía, ‘ya, Alberto Plaza te encuentra ordinaria’”.

A lo que agregó: “Pero ahora Claudio Reyes te encuentra ordinaria. ¿Qué te pasa cuando ves que Claudio Reyes, con un guarén en la solapa, dice ‘oye esta hue… put… que es ordinaria?”, lanzó desatando las carcajadas de Aguayo y de las personas que estaban dentro del estudio.

“Es que como que no resiste análisis. Realmente…”, le contesta la ex Club de la Comedia, quien no podía más de la risa.

Para cerrar, aprovechó de soltarle su «palito». “Y además dice, ‘diciendo pichu… cualquiera’. Y él diciéndolo y todo, no pasa nada”.

