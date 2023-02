«Eres un sol»: Fran Undurraga impacta con bikinazo desde la playa

Sobre los 1.5 millones de seguidores cuenta Fran Undurraga tan solo en Instagram, lo que la hace una de las famosillas chilenas más populares en redes sociales. Por lo que siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día y sus proyectos.

Pero junto con esto, la chiquilla tiene un perfil en Unlok, el que funciona de manera muy similar a Only Fans, por lo que los usuarios que quieran acceder a sus fotos más subidas de tono, tienen que pagar un monto mensual.

Es frente a esto que, Fran Undurraga aprovecha su cuenta en la red social para promocionar esta plataforma. Así que en las últimas horas, subió una picarona postal en bikini, luciéndose desde la playa.

«Wow! Amé el surf! Y posar en la tabla también! LinK en la BI0», escribió la ex chica reality para acompañar el registro donde aparece con un pequeño bikini negro, mientras se le puede ver posando sensualmente arriba de una tabla.

Al poco tiempo de compartir el registro, Fran Undurraga recibió más de 31 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, los que no dudaron en llenarla de piropos y asegurarle que cada vez está más guapa.

«Una foto montando la ola no?»; «Quisiera ser la tabla de surf»; «Eres un sol me has encandilado mi vista»; «La chilena más hermosa»; «Hermosa como siempre»; «Me encanta la fran y su lunar»; «Me dieron unas ganas de practicar surf»; «siempre te ves maravillosa» y «Hermosa como siempre» es parte de lo que le escribieron.

Fran Undurraga deja la grande con sus fotitos

Eso si, esta no es la única postal con la que la ex chica reality sacó suspiros. Pues en los días anteriores, aprovechó de promocionar su perfil en Unlok, el que funciona muy similar a Only Fans, donde los fans que paguen un monto mensual, pueden acceder a su contenido más subido de tono.

Para acompañar la primera postal, Fran Undurraga escribió: «Foto sacada por la mamá, aunque no es de las mejores, me encanta por que lo sacó ella. Que lindo es tener a los padres vivos. Gracias Diosito!».