«Eres de otro planeta»: Sabrina Sosa deslumbra con osado bikinazo

Ya te hemos contado en varias ocasiones que Sabrina Sosa es más que activa en su cuenta de Instagram, donde ya tiene casi 800 mil seguidores a los que encanta con registros de todo tipo sobre su día a día, además de mostrar sus próximos proyectos laborales.

Junto con esto, la argentina tiene su propio perfil en la plataforma Unlok, la que funciona de manera muy similar a Only Fans, por lo mismo que si los usuarios quieren acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual.

Así que Sabrina Sosa aprovecha la red social de la camarita para promocionar este emprendimiento, publicando sensuales fotitos que dejan a sus seguidores sin palabras. Así es como ocurrió recientemente con un coqueto posteo.

Resulta que la chiquilla dejó la grande entre sus seguidores, luego de subir un registro en el que aparece luciendo un pequeño bikini amarillo fluorescente. «UNLOK.ME Que tengan una linda semana! Y mañana celebren el amor 🫶» escribió para acompañarlo.

Tras esto, es que Sabrina Sosa recibió más de 29 mil me gusta y decenas de comentarios del público, los que no podían más con lo guapa que luce y no dudaron en llenarla de piropos por lo estupenda que está.

«La única fiel que quiero»; «Belleza lo mejor de Argentina»; «Toda una vida admirando semejante belleza»; «Una delicia de mujer»; «Por q eres tan hermosa»; «Tan hermosa como siempre»; «Pero que nivel de mujer»; «eres de otro planeta»; «Mejor que nunca» y «sin comentarios las palabras sobran» le dejaron.

Sabrina Sosa celebra el triunfo de Argentina

Tiempo atrás te contamos que Sabrina Sosa no dudó en apoyar a Argentina en la final del Mundial de Qatar contra Francia. Por lo mismo que llegó junto a su retoño a la embajada para ver el partido.

Y luego de que los che se convirtieran en campeones, la chiquilla compartió un sentido mensaje. «Al fin, a mis 33 años, pude vivir una final de fútbol tan espectacular y que nos quedará para el recuerdo junto a Gaspi 🤍 la vivimos con amigos con quienes celebramos, pero con muchas personas a la distancia, en diferentes partes del mundo, pero siempre unidos».