«Ella fue la culpable…»: Martín Cárcamo habló de su detención en 2013 y apuntó a Diana Bolocco

Ya han pasado varios años desde que Martín Cárcamo protagonizó una fuerte polémica al ser detenido por conducir en estado de ebriedad. Ahora, el animador se confesó y entregó algunos detallitos respecto a ese momento.

Fue en el pasado capítulo de Socios de la Parrilla, que el rostro de Canal 13 decidió hablar nuevamente sobre lo ocurrido. Pues recordemos que fue un punto que tocó cuando participó en el programa ‘Todo por Ti’.

Durante ese espacio el animador confesó: «Me para el carabinero y me pongo nervioso. Me dice ‘Baje la ventanilla’, y, como no veo por este ojo, en vez de bajar el vidrio de adelante bajo el de atrás. Yo dije ‘Aquí se acabó todo’«.

Ahora, en el programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, el animador del Festival de Viña del Mar, confesó que en algún momento le gustaría tener la oportunidad de animar el certamen con su amiga, Diana Bolocco.

«Es una amiga entrañable, es mi pareja de estelares y además somos íntimos. Es como tu Mane Swett«, le comentó directamente a Jorge Zabaleta.

Tras señalar ese punto, Carcamo, hizo una particular acusación sobre su amiga, respecto a lo ocurrido con su detención en el año 2013.

Martín Carcamo se fue de tarro

El animado del Festival, señaló sobre Diana Bolocco: «Ella fue la culpable. Me tiraba champaña en la cabeza«, señaló en todo de broma Martín Carcamo.

El contexto de sus dichos, fue que la detención se produjo al finalizar la temporada de Vértigo, estelar de Canal 13 conducido por Cárcamo y Bolocco.

Posteriormente el rostro de Canal 13, entrego algunos detalles de lo que pasó con su familia tras la detención. «En tres días no me levanté. Hablé con mis hijos, les dije ‘el papá se equivocó’ y me dijeron ‘lo sabemos, lo escuchamos en la radio’«, confesó.

A pesar de haber sido un tema bastante serio, se tomó la libertad de recordar una anécdota bastante particular de esa época. El animador señaló que unos días después, salió a trotar y se topo con unos obreros que no dudaron en bromear con el asunto y le dijeron: «Me dijeron ‘¡Cárcamo! ¿Una malta con huevo?’«.