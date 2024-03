«No me sacó los ojos de encima»: Diana Bolocco confiesa qué artista internacional le coqueteó cuando fue jurado del festival

Hace algunos días, el conductor de Buenos Días a Todos, Eduardo Fuentes, reveló que un artista del Festival de Viña 2024 le realizó especial invitación a una de las panelistas del matinal.

Se trata de Alejandro Sanz, quien invitó a Yamila Reyna a una especial cena en su casa. A pesar de no asistir, la historia que contó Fuentes se viralizó por las redes, generando muchas reacciones entre los cibernautas.

Sin embargo, al parecer la trasandina no fue la única que dejó «loco» a uno de los cantantes extranjeros, ya que Diana Bolocco también hizo importante confesión.

¿Qué artista internacional le coqueteó a Diana Bolocco?

Cabe recordar, que la periodista fue jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el año 2008, compartiendo rol junto a: Yolanda Rayo, Rafael Araneda, Gloria Simonetti (presidenta del jurado), Coti, Rocío Guirao Díaz y Luis de Llano.

A raíz de la confesión de Fuentes en TVN, Bolocco habló de este tema en Tarde o Temprano, programa de Radio Pauta que conduce con su pareja Cristián Sánchez.

La comunicadora aseguró que Chayanne le coqueteó en su presentación en 2008, comentando que el puertorriqueño la miraba seguido.

«Es más, me cantó todo a mí», dijo el rostro de Chilevisión.

Sin embargo, inmediatamente fue burla de su pareja, quien mencionó que «ay, ahora no me vas a creer…», en tono de broma.

«No me sacó los ojos de encima (…) Yo me sentí súper intimidada, pero me gustó», agregó Diana, insistiendo la veracidad de su anécdota.

Entre medio de las declaraciones, el sonidista se quiso hacer presente y puso un sonido de pato. «No me creen», aceptó.

«Chayanne me coqueteó durante su show en Viña… no una, dos, ni tres veces, sino que en varias oportunidades», cerró Diana Bolocco.