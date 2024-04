Diana Bolocco se sincera respecto a su proceso de divorcio: «Fue duro, muy difícil»

En una reciente entrevista, la destacada animadora de CHV, Diana Bolocco, compartió detalles sobre su separación de Gonzalo Cisternas. Comentó que experiencia que la llevó a cuestionarse sobre la privacidad y la exposición mediática en su vida personal.

«Todo lo que pasó con mi separación, y lo público que fue, a mi pesar, no es algo que yo hubiese ventilado o querido dar a conocer«, confesó a La Cuarta. La animadora y actual jurado de Got Talent Chile, lamentó la invasión mediática en su vida privada durante el proceso de divorcio.

La reconocida figura de CHV rememoró los desafíos que enfrentó durante ese difícil período. Destacando su falta de privacidad, debido al contexto don la farándula en Chile estaba en su punto máximo de difución.

¿Cómo fue el proceso de divorcio para Diana Bolocco?

Respecto a su percepción de lo ocurrido con su ex marido Gonzalo Cisternas, y lo mediatico que fue todo el proceso señaló:

«Me cuestioné un montón de cosas», aseguró. «Sentía, de alguna manera, que era el precio que uno tenía que pagar por estar acá. Lo que me parece que no, que no es un precio que uno tiene que pagar por estar acá».

Diana Bolocco destacó que, a pesar de su presencia pública, cada individuo tiene derecho a preservar su intimidad.

«Uno es dueño de su privacidad y de su intimidad, siempre; independiente que uno decida abrir una puerta y mostrar parte de lo que alguien puede considerar íntimo, uno siempre tiene el derecho a cerrar esa otra puerta», enfatizó la animadora de CHV.

La animadora subrayó la importancia de respetar los límites personales, especialmente en situaciones dolorosas como una separación matrimonial.

Respecto al impacto en sus hijos en común con Gonzalo Cisternas, Diana Bolocco fue enfática: «Creo que fue muy injusto para mis hijos, más que para mí, porque yo había elegido libremente estar en esto; y bueno, tal vez era parte de… pero no cuando hay niños chicos».

La reconocida presentadora expresó su preocupación por el bienestar de sus hijos y destacó la importancia de proteger su privacidad y emociones durante ese proceso.