¿Trajo consecuencias?: Carabinera viral por frenar en seco a usuario aclara su situación

Hace unos días, lleva dando de qué hablar el video de una funcionaria de Carabineros de Chile en TikTok. Esto debido a que no dudó en responder a las críticas de un usuario de la plataforma.

La cuenta corresponde a Catherine Apablaza, quien publicó el registro en respuesta al comentario de un usuario que decía: «De verdad que ustedes no deberían tener cuentas perteneciendo a una Institución sería, con razón así nadie respeta«.

Tras ello, vendría una aplaudida respuesta por parte de la funcionaria, quien recalcó señaló que: «Según ellos, por ser Carabinero no puedo tener una red social y por eso la gente no nos respeta. Usted sabe que es la encuesta CADEM, en diciembre del año 2022, los Carabineros de Chile sumaron 5 puntitos de aprobación. Llegando al 78%, el más alto de años anteriores».

A lo que complementó diciendo que: «Si tenemos redes sociales, es para informar y conocer nuestro labor. Así mostramos como Carabineros trabaja. Me he ganado el cariño de la gente como soy».

La aclaración de la Carabinera tiktoker

Dicha respuesta ha causado bastante revuelo dentro de la web, por lo cual, Catherine salió al paso de la situación a través de su cuenta de Instagram. «Han sido dos días muy mediáticos, pero para bien. Que quede claro, porque han sido dos días muy mediáticos, pero esto pasa una vez en la vida. Hay que disfrutar el momento, hay que vivirlo, hay que gozarlo, hay que aprender, hay que madurar, y sobre todo tener los pies sobre la tierra«, comentó por medio de sus historias.

Por otro lado, también se refirió a los «haters». «Y para los que piensen que me van a picar el pollo por lo que pasó, mentira, no va a ser así. Y para los que en algún momento lo desearon y (decían) que me iban a rajar con reclamos, no, no lo lograron. Al contrario, me hicieron un favor».

Y para cerrar, dejó en claro algunas dudas que surgieron por parte de sus seguidores. «Les quería aclarar a varias personas que me preguntaron si es que me iban a sancionar o a rajar con lo que pasó… pero no, no va a ser así, porque yo no dije nada, no hice nada, solamente fue una respuesta súper educada y el que nada hace, nada teme».