Martín Cárcamo y su detención por manejar en estado de ebriedad: «No estaba pensando»

La noche de este domingo de emitió una nueva edición de ‘Todo por ti’, donde Martín Cárcamo rindió un sentido homenaje a su mamá, además de confesarse sobre distintos aspectos de su vida, algunos que nunca había revelado.

Es en este contexto que no se podía quedar abajo la detención que vivió en 2013, luego de que Carabineros lo descubriera manejando en estado de ebriedad.

«Eso marcó un antes y un después en mi vida», reflexionó Martín Cárcamo, agregando que en esa época «no estaba pensando. Lo que estaba haciendo era echarle para adelante, con poco tiempo para sentarme a pensar (…) Yo era tan poco respetuoso con mi físico que hacía ‘Vértigo’ y al día siguiente hacía matinal, una locura».

Dicho día, era el capítulo final de esa temporada del estelar, entonces, tras animar el matinal, se quedó en el canal, sin comer nada. Terminado el programa, el equipo celebró con champaña y luego todos fueron a una fiesta hasta la mañana siguiente. El error de Martín fue que decidió, tras dormir un poco, irse manejando a su casa.

«Me para el carabinero y me pongo nervioso. Me dice ‘Baje la ventanilla’, y, como no veo por este ojo, en vez de bajar el vidrio de adelante bajo el de atrás. Yo dije ‘Aquí se acabó todo’», contó Martín Cárcamo.

Luego, como ese día empezaba sus vacaciones, se fue a la playa para encontrarse con su familia. «Ahí me vino el bajón», indicó. Los encargados de animarlo fueron sus hijos, quienes lo entendieron y perdonaron. «Eso me llenó de ánimo, y me enseñó también que no soy ilimitado. Yo quería hacerlo todo, y eso es un craso error», dijo.

La mamá de Martín Cárcamo sobre su detención

Ya hablando del tema de su detención, Drina dijo que vivió ese momento como la mamá de cualquier persona. «Lo viví con rabia, con pena. Creo que le habría pegado una cachetada, estaba furiosa, no me importó que fuera una persona conocida», confesó,

Agregando que fue dura con él por su irresponsabilidad: «Yo encontré que los periodistas hicieron su pega, le dije ‘Cuando tienes un éxito sales en la portada, te mandaste una embarrada, sales también’».