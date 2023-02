Dueño de circo sale al paso tras acusaciones de Botota Fox: «Está perdido en la droga…»

Por estos días, la Botota Fox se encontraba con su espectáculo circense en Viña del Mar. Sin embargo, hace unas horas a través de un comunicado en Instagram, confirmó que nunca más volverá a actuar en un circo, luego de sufrir un hecho de violencia.

«Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena. Porque no merezco que me peguen, y por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ en el Marga Marga», comenzó señalando José Miguel Navarrete, nombre real del artista.

Siguiendo por esta línea, Botota Fox agregó que «Creo que nadie se merece que le violenten. Menos basuras. Por lo mismo, muchas gracias a todos. Espero vernos pronto. Pero jamás, jamás en un circo. Solo pena siento».

Ante la grave acusación, los dueños de «Carpa Banana Show» no se demoraron en reaccionar y lanzaron un comunicado dando a conocer su versión.

La respuesta de Carpa Banana Show

Por medio de se cuenta de Instagram, partieron contando: “Botota, el día 29 de enero después del show pasadas las 00:00 ingresó a una de las casillas de nuestro circo , específicamente a la administradora Daniela Villagra donde se realizan los pagos, momento en el cual debido a su excesos de drogas y alcohol comenzo a insultar al dueño del Circo Víctor Villagra en frente de niños”.

En dicha publicación, los dueños del sitio de espectáculos revelaron que, “insultos que subieron de tono sacando a la madre en reiteradas ocasiones en voz alta y pidiendo por parte del dueño que se retirara para no incomodar a las personas presentes en ese momento. Fue allí que se devolvió y comenzó a insultar nuevamente. Momento en el cual se generó una ida y venida, en la cual Botota intentó agredir a la administradora del circo en más de una ocasión a lo cual ella respondió con un solo golpe tratando de que se calmara”.

A lo que complementaron: “Botota explotó en ese momento y se fue rápidamente del circo tirando piedras a los automóviles y agrediendo a quien se cruzara o quisiera calmarla. Cómo circo no avalamos la violencia menos hacia a una mujer quien solo actuó en defensa a lo ocurrido”.

Tras toda esta mediática situación, confirmaron que el “Show de Botota y sus amigas” se terminó de forma definitiva.

“Es terrible tener que decir que José Miguel Navarrete está perdido en la droga ya que hace más de 7 años trabajamos con él y nunca habíamos vivido acciones cómo está de su parte y nos entristece verlo mal. El show debe continuar, el circo de la Botota llega a su fin”, dispararon.

Mira aquí el comunicado: