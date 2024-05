Rival de Botota Fox se suma a ¿Ganar o Servir?: «Hay que ver cómo estamos hoy»

Ya comenzó la tercera semana de ¿Ganar o Servir?, y pese a esto, Canal 13 sigue con los anuncios de nuevos participantes. Pues sumado al de Christian Mujica, ahora llega una chiquilla que promete dejar la grande.

Estamos hablando de la drag queen Sofía Camará, también conocida como ‘Sabélo’. El personaje creado por el argentino Pablo Carayani, ganó popularidad gracias a ‘The Switch’, donde obtuvo el tercer lugar en la temporada 1 y el segundo en la temporada 2. También fue parte de “Bailando por un sueño” en 2020.

De 33 años, creó en 2005 el personaje basándose en las grandes divas de Hollywood. «Me siento mucho más cómoda siempre como Sofía, porque es lo que yo he forjado y es lo que la gente quiere ver de mí. Además, me considero mucho más entretenida de Sofía que de Pablo. Sofía dice lo primero que se le viene a la cabeza, es más extrovertida, no tiene filtros y es mucho más segura que Pablo».

Y por primera vez se probará en un formato de reality de encierro. «Acepté porque me pareció una experiencia diferente, de encierro absoluto y aislamiento total, que me va a obligar a tener que superarme en todas las expectativas posibles. Lo encontré sumamente desafiante, y como a mí me gustan los desafíos, dije que sí, y aquí estoy».

Lo que espera Sofía Camará en ¿Ganar o Servir?

Una de las cosas que atrajo a Sofía para ingresar a ¿Ganar o Servir?, es la ambientación de época. «Valoro muchísimo al departamento de vestuario, me han mostrado una creación divina, como por ejemplo con telas de brocato estampadas y también muchas cosas elaboradas. Voy a tratar de que la ropa sea lo más estilo Sabélo posible dentro de las posibilidades que me permite la competencia. La idea es que podamos adaptarlo y ver a Sabélo en la época colonial».

A la hora de la convivencia, se define como «una persona frontal, sincera, coherente, transparente, con mucho sentido común y que no tolera la falta de respeto ni la mala educación».

Además, define su personalidad como su mayor atributo. «Yo lo tengo todo en todo momento, mi personalidad, mi carácter y mi sentido del humor van a estar a la orden del día según las propuestas que surjan de la convivencia. Si hay un entorno agradable y fresco, la espontaneidad va a estar a la orden del día, pero si el ambiente no es bueno, seguramente no me den ganas de mostrarme cálido, divertido o con humor, y mostraré mi lado un poco más competitivo».

Y curiosamente Sofía no será el único transformista en ¿Ganar o Servir?, pues tendrá que convivir con Botota Fox, quien fue uno de sus grandes rivales en ‘The Switch’. «Generalmente con ella funcionamos como protagonista y antagonista, ya que estamos en los extremos opuestos del género teatral del transformismo, tenemos propuestas absolutamente distintas. Ella quizás un poco más humorística y guachaca, y yo quizás un poco más queen o más moda».

«Todos los años nos vemos, a veces compartimos trabajos, producciones, nos cruzamos en eventos, en casas de amigos. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es compartir socialmente. Siempre hubo cordialidad, pero hay que ver cómo estamos hoy, porque mi compañero es muy particular», reflexiona Sofía sobre Botota.