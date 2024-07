Botota Fox recuerda tensa polémica con Naya Fácil y apunta directamente a Pamela Díaz

Sin duda que una de las polémicas más recordadas que nos dejó el pasado Festival de Viña, es la protagonizada por Botota Fox y Naya Fácil, luego de que la influencer la acusara de burlarse de ella en una entrevista junto a Pamela Díaz.

Todo comenzó luego de que la recién elegida embajadora del Festival, comentara lo difícil que le resultó su piscinazo. «Yo le tengo fobia al agua. Asistí a la primera clase donde me están enseñando…». Frente a lo cual, la transformista respondió en un tono burlesco «¡Mira! Se nota…».

Luego de esto, es que Naya Fácil recurrió a sus historias de Instagram, para asegurar que se sintió incómoda durante la conversación, ya que según comentó, Botota Fox la interrumpió en varias ocasiones e incluso le quitó su teléfono.

Frente a este descargo, es que Botota no se guardó nada y se refirió en duros epítetos en contra de la joven, los que al final terminó borrando. Y en medio de rumores de la molestia de Canal 13 por sus dichos, a días de comenzar a grabar ¿Ganar o Servir?, es que decidió pedirle disculpas públicas.

Es en este contexto que, en el adelanto del reality, es que Julia Fernandes le consultó directamente: «¿Qué pasó con la Naya Fácil?», donde aprovechó de referirse en extenso a su polémica pelea.

Botota Fox cuenta la firme de su pelea con Naya Fácil

«No sé. ¿Sabes? Con la Naya yo nunca he tenido atados. Pero ella se sintió como que la menoscabaron. Yo me empecé a reír por el piquero de ella», comenzó explicando Botota Fox. Junto con agregar que «como que no se sabe tirar piqueros y ella dijo ‘no tuve los recursos para aprender a nadar’. Yo dije, ‘ah, pero si para eso no hay que tener recursos'».

«Claramente, estaba bien lo que dijo, hay gente que no sabe nadar», continuó la comediante.

Por último, aprovechó de apuntar contra La Fiera, quien la acompañaba en ese momento. «Finalmente, no fue con la intención de hacerla sentir mal. Hay un error de comunicación de parte de la Pamela (Díaz)».