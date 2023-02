Denise Rosenthal incendia las redes con osado baile en ropa interior

Una de las cantantes urbanas que siempre se mantiene activa en sus redes sociales, pero en particular en TikTok, es la chiquilla, Denise Rosenthal, quien suele dejar la grande con sus publicaciones y atrevidos bailes. Pues muchos seguidores están atentos a sus posteos, los cuales no se demoran nada en generar miles y miles de visitas.

Y esta vez no fue la excepción, ya que hace unos días la artista compartió un nuevo video mostrando todos sus dotes para el baile. En este sentido fue más allá, puesto que en esta ocasión elevó la temperatura bailando con tan solo una polera y ropa interior.

Y es que la rompió toda en el sitio ya mencionado, en donde acumula la cifra no menor de un millón 900 mil seguidores, los cuales normalmente le expresan todo su cariño a la intérprete de «Santería» a través de la bandeja de los comentarios.

Por ello y tal como se esperaba, el registro de Denise Rosenthal bailando en ropa interior la hizo llenarse de inmediatos elogios, publicados por los internautas más fieles.

El video de Denise Rosenthal que incendió la red

Tras todo el revuelo generado por la cantante, aquí te dejamos el candente baile solamente con ropa interior y una camiseta.

«En chile amamos a la @baby miko o no?», expuso la artista nacional en la descripción al pie del registro. El cual fue musicalizado con la canción Big Booty, de Hozwal & Young Miko & Lil Geniuz.

Dicho esto, el clip no se demoró nada en convertirse en viral, llegando a las 80 mil reproducciones y más de 9.5 mil me gustas. Además de esto, los comentarios no se quedaron atrás, puesto que los usuarios no dudaron en taparla en elogios.

«Usted más linda», «Denise tu eres mi inspiración en mi día a día eres una reina y yo creo que para muchos eres su inspiración», «Gracias por el tremendo show ayer en viña !!», «Qué linda es esta mujer», fueron parte de algunas de las reacciones.