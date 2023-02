Daniel Fuenzalida sobre la desvinculación del Kiwi de TVN: «Es culpa también de su equipo»

Sin dudas, una de las noticias que ha llamado más la atención por estos días en el mundo del espectáculo, tiene que ver con Arturo Walden, más conocido como el «Kiwi». Pues el notero duró menos que candy en TVN, puesto que llegó exclusivamente para cubrir el Festival de Viña, lo que finalmente terminó de forma abrupta tras un polémico hecho.

Pues el hombre no se le ocurrió una mejor idea que intentar besar sin su consentimiento a Pamela Leiva durante un despacho para el ‘Buenos Días a Todos’. En ese momento, la triunfadora de la noche inaugural del certamen se mostró más que incómoda con el notero, así que no dudó en decirle: «Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso».

En este contexto, al día siguiente, desde el canal estatal emitieron un comunicado informando el despido del reconocido comunicador. «El notero Arturo Walden (Kiwi) quien realiza móviles para el matinal Buenos Días a Todos durante el Festival de Viña del Mar, no continuará en el programa»

A lo que posteriormente agregaron otro punto. «Lamentamos profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado».

Cerrando con lo siguiente: «Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas»

Daniel Fuenzalida y su opinión al respecto

En conversación con Publimetro, Daniel exHuevo Fuenzalida conversó directamente sobre el tema, dejando caer que la responsabilidad no era solamente por parte del Kiwi.

«Kiwi venía hacer un humor noventero (…) él estaba acostumbrado a otro tipo de cosas», dijo Daniel en un principio, para posteriormente agregar: «yo creo que no es culpa de kiwi, sino que es culpa también de su equipo».

A lo que cerró con otro punto sobre el hecho. «Tendrían que haberle explicado el tipo de notas que querían hacer, que no es el estilo noventero, sino que un estilo del 2023, por lo tanto ahí había que ponerse de acuerdo, tanto en la producción como con el Kiwi. La producción también tiene que saber a quién contrata. Creo que hay responsabilidad mutua».