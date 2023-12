Daniel Fuenzalida cuenta la firme del término de Me Late: «Estoy empezando a emocionarme»

Durante esta semana se dio a conocer que Daniel Fuenzalida dio el gran salto y desde el 2024 se suma ni más ni menos que a TVN para liderar el próximo programa de concursos del canal, ¡Ahora Caigo!

Es en este contexto que los seguidores del comunicador de inmediato comenzaron a preguntarse qué es lo que pasará con sus actuales proyectos, más específicamente ‘Me Late’, el popular programa de farándula que se emite por Zona Latina.

Resulta que, Sergio Rojas, dio las primeras claves de la situación del espacio. «Entiendo que termina en todas sus formas. La fecha no la tengo muy clara, de hecho me preguntó Antonella hoy día y yo no la sé. Daniel sí nos había informado a mí y a Luis un par de días antes que había firmado con TVN, que había logrado un acuerdo, pero no nos dio mayores detalles».

Daniel Fuenzalida y la situación con Me Late

A raíz de esto, es que el propio Daniel Fuenzalida decidió referirse a esta situación en Me Late Digital, confirmando que llegará a su fin. «Me voy, como todos saben, ya la información está lista, pero seguimos un mes más, con el Sin Dios ni Late, un mes más, pero luego en las pantallas de TVN, en marzo».

«Nos vas a extrañar», indicaron Antonella Ríos, Sergio Rojas y Luis Sandoval, los que además aprovecharon de felicitarlo por este nuevo proyecto.

Eso si, Daniel Fuenzalida no dudó en señalar que es difícil decirle adiós a este formato. «Vamos a tener más programas para despedirnos, pero ahora lo vamos a pasar bien. Los voy a extrañar muchísimo, estoy empezando a emocionarme. Estaba sacando la cuenta, y este 2024 cumplíamos 10 años en pantalla, donde ustedes fueron parte varios años».

«Me Late tuvo muchas facetas y pasaron más de 100 panelistas, pero hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias por todo el cariño, por el recibimiento, y a ustedes (el panel) por sus palabras», cerró el locutor de Radio Activa.