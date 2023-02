De tú a tú: Confirman fecha del estreno del programa de Martín Cárcamo

Por estos días, Martín Cárcamo está enfocado en un 100% en su participación en el Festival de Viña. Pero tras esto, el animador ya tiene listo cuál será su próximo proyecto en pantalla.

Estamos hablando de ‘De tú a tú’, el que con casi 100 entrevistas a lo largo de dos temporadas, el espacio de conversación se ha convertido en uno de los programas más valorados por las confesiones que sus invitados hacen al animador.

Es por esto que el espacio de Canal 13 confirma una tercera temporada, la que se estrenará el domingo 5 de marzo después de Tele13 central.

Tal como la temporada anterior, ésta incluirá entrevistas en la casa de Martín Cárcamo como en la casa del invitado, y contemplará viajes al extranjero para algunos de ellos.

Entre algunos de los primeros confirmados que abrirán su casa y su corazón a Martín Cárcamo -a quien actualmente se puede ver al mando del Festival de Viña del Mar- se encuentran figuras como Gonzalo Valenzuela, Héctor Noguera, Ingrid Cruz y Jaime Vadell, entre otros.

Martín Cárcamo recuerda su detención

Por otro lado, se debe mencionar que previo a su paso por la Quinta Vergara, el comunicador estuvo en ‘Socios de la Parrilla’, donde se refirió a su polémica detención, tras ser descubierto manejando en estado de ebriedad.

Resulta que Martín Cárcamo señaló sobre Diana Bolocco: «Ella fue la culpable. Me tiraba champaña en la cabeza«, señaló en todo de broma Martín Carcamo.

El contexto de sus dichos, fue que la detención se produjo al finalizar la temporada de Vértigo, estelar de Canal 13 conducido por Cárcamo y Bolocco.

Posteriormente el rostro de Canal 13, entrego algunos detalles de lo que pasó con su familia tras la detención. «En tres días no me levanté. Hablé con mis hijos, les dije ‘el papá se equivocó’ y me dijeron ‘lo sabemos, lo escuchamos en la radio’«, confesó.