Carabinera se vuelve viral en TikTok con respuesta sin filtro a un usuario

Hace unos días, lleva dando de qué hablar el video de una funcionaria de Carabineros de Chile en TikTok. Esto debido a que no dudó en responder a las críticas de un usuario de la plataforma.

El usuario corresponde a Catherine Apablaza, quien publicó el registro en respuesta al comentario de un usuario que decía: «De verdad que ustedes no deberían tener cuentas perteneciendo a una Institución sería, con razón así nadie respeta«.

Cabe destacar que hasta el momento la publicación cuenta con más de 60 mil me gustas y casi un millón de visualizaciones.

La respuesta de la funcionaria

«Don Alejandro Manuel, le voy a contestar como la Cabo 1° Apablaza. Porque si le contesto como Catherin, no creo que le guste. Voy a destacar este comentario, porque por personas como Alejandro Manuel, a veces la gente ve lo quiere ver», inicio la funcionaria.

«Según ellos, por ser Carabinero no puedo tener una red social y por eso la gente no nos respeta. Usted sabe que es la encuesta CADEM, en diciembre del año 2022, los Carabineros de Chile sumaron 5 puntitos de aprobación. Llegando al 78%, el más alto de años anteriores», recalcó.

«No soy monedita de oro, pero estoy convencida de que somos miles. Estamos por 60 mil Carabineros, los que hacemos las cosas con vocación de servicio. Así que no me digan que no lo respetan, el cariño se gana y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo», respondió de manera directa al usuario de TikTok.

«Si tenemos redes sociales, es para informar y conocer nuestro labor. Así mostramos como Carabineros trabaja. Me he ganado el cariño de la gente como soy», concluyo.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos decían: «Excelente respuesta«, «estupendas nuestra carabieneras», «La amiga puede tener su Tiktok y lo hace muy bien es un ejemplo siempre linda», «me encanta mi cabo el caballero no sabe dónde vive«, fueron algunos de los mensajes.