Carabineros celebra 10 mil seguidores en Instagram con ingeniosa foto 12 abril

Todos sabemos que cantantes, modelos, futbolistas y autoridades son fanáticos de redes sociales, donde constantemente comparten imágenes de sus actividades, y así lo hace también Carabineros de Chile.

Durante las últimas horas el Instagram de la Institución llegó a los diez mil seguidores, quienes día a día escriben mensajes de apoyo, agradecimientos o sugerencias.

Por eso, a través de la misma red social decidieron agradecerle a todos ellos con una divertida e ingeniosa foto que tenía el ícono de la aplicación, más las orejitas de perro y los famosos lentes de “Turn Down For what, que de hecho fue lo que más llamó la atención de quienes la vieron.

¡Felicidades por los seguidores!