«Llamen a los bomberos»: Fran Undurraga deja la patá posando en la playa

Más de 1.5 millones de seguidores tiene Fran Undurraga tan solo en Instagram, por lo mismo que siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, sus próximos proyectos en televisión y sensuales fotitos que la llenan de piropos.

Junto con esto, la chiquilla tiene un perfil en la plataforma Unlok, la que funciona de forma de manera muy similar a Only Fans, por lo que si quieren acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual.

Es de esta forma que Fran Undurraga recurre a su cuenta en la red social de la camarita para promocionarlo, con sensuales postales que dejan la grande. Así es como ocurrió recientemente en una de sus últimas publicaciones.

Resulta que para celebrar el Día de los Enamorados, subió un registro en el que aparece luciéndose desde la playa con un pequeño bikini negro, acompañada de una tabla de surf.

Fran Undurraga se llena de piropos

«Feliz día del amor!! Para los que están en pareja, los que están solitos, para los papás y mamás, y para los que aman a sus mascotitas!! Yo también los amo muchísimo!! PD: entren en mi Pat qué hay tremendo material 🔥 💣 😈 además con súper descuentos por San Valentín!», escribió Fran Undurraga.

Tal como se esperaba, la ex chica reality al poco tiempo recibió más de 12 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, los que no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce, además de asegurarle que cada día está más guapa.

«Eres casi la mujer perfecta sólo que tienes un defecto, que no eres sooooltera»; «Fran que dice mi mamá si quieri ir a comer porotos con mazamorra a la casa»; «Siempre linda»; «Yo no soy un tiburón, pero igual te comería enterita»; «llamen a los bomberos»; «Te amo mi princesa» y «Woow te ves hermosa» es parte de lo que dejaron.