Aquí se Baila: ¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

Unas semanas atrás se confirmó que ‘Aquí se Baila’ vuelve a las pantallas de Canal 13 con una nueva temporada. La que sin duda promete traer una competencia más dura y estrecha que nunca, para encontrar al mejor bailarín.

Y tras semanas de dudas, por fin se confirmó cuándo es que llega su primer capítulo. Siendo ni más ni menos que el domingo 26 de febrero después de ‘Tele13 central’.

‘Aquí se Baila’ es conducido por Sergio Lagos e incluirá a 16 famosos participantes que lo dejarán todo en la pista de baile. Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Janis Pope, Kurt Carrera, Nicole Moreno, Hernán Contreras, Claudio Moreno, Christell Rodríguez, Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, Kike Faúndez, Paz Bascuñán, Rocío Marengo, Tati Fernández y Emmanuel Torres.

Todos ellos serán evaluados por un jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

La primera baja de ‘Aquí se Baila’

Eso si, ‘Aquí se Baila’ no parte con todos su participantes, ya que a solo unos días de que comience su tercera temporada, Daniela Nicolás. Reveló que debió renunciar al espacio, tras sufrir una compleja lesión.

«El lunes pasado estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla pero nada grave, así que llamamos a nuestro querido paramédico Edward -que está con nosotros en todos los ensayos- para que me revisara» comenzó señalando la chiquilla.

«Hasta ahora nada grave, pero como Dieguito además de bailarín es enfermero me dijo que aquí no teníamos tiempo que perder porque es baile de alto rendimiento así que me aconseja que exagere y fuera a urgencia. Fui y no me encontraron nada así que seguimos ensayando pero cuidándome» agregó.

Para cerrar, Daniela Nicolás indicó que «No me caí ni estábamos haciendo algo difícil, y Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia».