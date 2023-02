El llamativo mensaje de Daniel Alcaíno a Diego Urrutia: «Eso demuestra que…»

Luego de su show en el Casino Enjoy de Viña del Mar, el actor Daniel Alcaíno se dio el tiempo para hablar y dirigirse a Diego Urrutia, el comediante que tomó su lugar y dirá presente el próximo lunes 20 de febrero en el Festival de Viña del Mar.

Para entrar en contexto, el intérprete de Yerko Puchento decidió bajarse a solo una semana del comienzo del certamen, argumentando que la organización no respetó sus condiciones, las cuales tenían que ver con el tipo de público al que se iba a enfrentar.

En este sentido, el humorista se sinceró con respecto a quien lo reemplazará en la Quinta Vergara. «No lo conozco, lo había visto en algunos videos, ya que también manejo redes sociales», comentó de partida, según consignó Página 7.

Acto seguido, complementó deseándole el mayor de los éxitos. «Obviamente, es un artista ad hoc, más juvenil, entonces le deseo lo mejor, es un valiente, y eso demuestra que tiene cojones para subir el escenario de la Quinta Vergara».

¿Podremos ver a Yerko Puchento en una edición futura del festival?

Por otro lado, se refirió hacia su persona, donde expresó que se mantiene abierto a participar si es que le dan una nueva oportunidad en el certamen.

«Yo no le cierro las puertas al Festival de Viña, es el mejor escenario de Chile, es como para un futbolista jugar un Mundial», aseguró.

A lo que añadió: «Sería increíble, estábamos ilusionados (…) este otro año, si hay otra concesión o canal, y si las condiciones se dan, estaremos, obviamente. Dijimos por ahí que teníamos más ganas de ir que de cobrar, fue la vez que menos dinero nos han ofrecido para ir».

Y para cerrar, Daniel Alcaíno abordó su polémica renuncia al certamen y no dejó pasar la oportunidad de descargarse. «Nos vimos en la obligación de decir que no, tras ir analizando lo que va a pasar o lo que iban a decir. Mucha gente, la mitad que está mal informada, nos va a decir que se me hizo, pero hoy hicimos una hora y media de espectáculo acá...La gente que compró su entrada es viuda de Yerko, que le gusta mi humor, es gente adulta», concluyó.