«Voy a decir algo políticamente incorrecto»: José Antonio Neme vuelve a opinar sobre Tonka Tomicic

En definitiva lo más comentado en estas últimas semanas por los medios ha sido el Caso Relojes VIP. En diferentes medios se han analizado las diferentes perspectivas del caso y los involucrados.

Debido a lo mediatico que se ha vuelto el caso, varios rostros de la televisión han entregado sus opiniones y puntos de vista al respecto, entre ellos José Antonio Neme.

Lo más reciente que se ha sabido respecto al caso, ha sido la declaración de Parived. El anticuario realizó una entrevista con ‘La Tercera’, donde entregó varios detalles desde su punto de vista.

Sus dichos rápidamente fueron comentados y analizados por los medios. Y José Antonio Neme no quiso quedar fuera y esta mañana volvió a entregar una serie de comentarios sobre al tema.

¿Cúal es la opinión de José Antonio Neme?

Fue durante la transmisión de Meganoticias Alerta que el conductor entregó su opinión, luego de hablar con el abogado penalista, Claudio Uribe.

Neme le consultó al abogado respecto a la llamada que se destapó. En la cual Tonka le dice a Marco Antonio que «hay que hacerse el hue…».

El animador esperaba saber qué tan perjudicial podría resultar para ella, en medio de la investigación, haber estado involucrada en esa llamada. Para posteriormente señalar:

«Voy a decir algo políticamente incorrecto. Estoy siendo súper franco. Muchos de ustedes, probablemente, no todos, si viene su pareja y les cuenta, dirían: Mira, hazte un poquito el hue…, espera un rato. Lo que pasa, es que en Chile nos cuesta reconocer lo que hacemos en forma íntima«, comentó después de señalar que no pretendía defender a la animadora con sus dichos.

«Uno esperaría que una conductora tenga una conducta moralmente intachable. A lo mejor es esperable, exigible, incluso (…) puede que no esté bien, desde el punto de vista moral, ni tampoco esperable para una Tonka Tomicic perfecta, animadora de televisión, pero eso no la compromete judicialmente, aunque no nos guste escucharlo«, mencionó finalmente al respecto.