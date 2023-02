«Cuando sientas el abrazo te vas a sorprender»: Filtran chats de Cristián de la Fuente con otra mujer

¡Otra vez! El nombre de Cristián de la Fuente nuevamente está en la palestra. Pues estos días ha seguido sumando polémicas en su haber, por lo cual aquí te contamos más detalles.

Pues todo comenzó el año pasado, donde el actor fue señalado tras aparecer en un video dándole un beso a otra mujer en México, lo cual terminó con el fin de su relación con Angélica Castro, con quien tiene una hija.

Pero al parecer, el hombre suma y sigue, puesto que en la mañana de este viernes, la actriz mexicana Karyme Lozano dio a conocer que sufrió acoso y bullying por parte de Cristián de la Fuente, cuando ellos fueron compañeros en una teleserie.

Bajo este contexto, en una entrevista para un programa de YouTube, reveló: «Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte».

«No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas (…) Sí sufrí bullying… La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa… Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela», agregó.

Pero eso no es todo, ya que también dio a conocer que ella era víctima de muchas burlas. «Todo lo que te puedes imaginar. Yo estoy casada y tú estás casado y todo bien, pero de pronto fue ataque tras ataque, al grado que, pues llegué a hablar a niveles altos, pero no tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, hay gente que es mala. Puso en mi contra a mucha gente, hasta medios».

Los chats filtrados de Cristián de la Fuente

Sin embargo, parece ser que las polémicas suman y siguen para el actor nacional, puesto que tras la mencionada entrevista, otra chiquilla salió al paso y difundió diversas conversaciones que tuvo con de la Fuente por medio de Instagram.

Dicho esto, cabe decir que estos chats habrían sido en noviembre del año pasado, los cuales fueron rescatados del portal Infama. ¡Juzgue usted mismo!