Hacen pebre al Kiwi por incómoda «broma» a Pamela Leiva: «Ya no se roban»

Durante la mañana de este martes, se vivió una incómoda situación en plena edición del matinal Buenos Días a Todos, la cual tiene que ver con el notero Kiwi Walden y la humorista Pamela Leiva, cuando él se encontraba entrevistando a la comediante luego de su exitoso paso por el Festival de Viña 2023.

En este contexto, la ex chica reality estaba hablando sobre la rutina que enamoró a la Quinta Vergara, que finalmente la premió con las gaviotas de plata y de oro.

«Hay harto trabajo detrás. Desde que nos confirmaron que veníamos a Viña con mi equipo estuvimos trabajando harto. De hecho, yo le quiero mandar un saludo a la Carlita, mi productora, que debe estar durmiendo a esta hora», expresó Pamela Leiva en conversación con el programa matutino.

En tono de talla, Kiwi le pregunta: «¿Con quién está durmiendo?«.

A lo que Leiva responde: «No, con su marido, si tiene marido. Una mujer respetable, que debe estar durmiendo. Al Panchito, el técnico, que la sufrió harto; a la Catita, que es mi sobrino; y al Jimmy».

Tras ello, el comunicador le consultó sobre la previa de su salida al escenario. «¿Sabís qué? No me puse nerviosa, como me ha pasado en otros show, porque mantuvo harta calma y harta paz«, comentó la humorista.

En ese instante, Ivette Vergara en su rol de conductora alzó la voz y la felicitó. «Las mujeres estamos tan orgullosas de tu éxito, de cómo interpretaste cosas tan cotidianas y lo hiciste de manera tan sencilla. Más que una comediante, yo sentí que eras una show woman. Tuviste canto, bailes y tuviste besos. Hay una parte en la que yo dije… ‘¿Esto estará en el libreto o fue una salida de libreto?’», lo último haciendo alusión con los piquitos que se dio con el actor Gonzalo Valenzuela.

El criticado beso del Kiwi a Pamela Leiva

A lo que Pamela Leiva atina a responder «no, no estaba». Aquí es cuando el Kiwi le robó un beso: «¡Esto tampoco!», dijo justo antes de hacerlo.

Con cierta incomodidad, la humorista reaccionó señalando que «ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso».

Sin embargo, para dejar atrás el tema, la comediante lanzó: «Eliminado Kiwi. ¡No, ándate!», mientras el resto del panel estallaba de la risa.

Y como era de esperar, en las redes sociales la situación no pasó colada, por ello aquí te dejamos algunas de las reacciones.

Año 2023 y el Kiwi le roba tremendo beso a Pamela Leiva solo porque ella estaba hablando del beso con el Manguera. ¿Es en serio? Donde estuvo los últimos 20 años este notero? Pa eso vuelve a la tele? La entrevistada, tremendamente incómoda.. ojalá pida disculpas @BuenosDiasTVN — Terlos_ElZorroDe9Colas (@Manchestor23) February 20, 2023

Que falta de respeto a Pamela Leiva, que mal este tipo, y en directo, a quien se le ocurrió traer al Kiwi? 🤦🏻‍♂️, un notero resucitado que al parecer está en otro mundo, por ese desubicado beso no consentido, momento incómodo @BuenosDiasTVN — Ⓜ️⚔️🅰️lejandro🌳 (@Ajmmal7) February 20, 2023

En el TVN revivieron al Kiwi, terminó robándole un beso a Pamela Leiva sin su consentimiento, ella muy educadamente le dijo que lo que hizo estuvo mal. Ojalá las mañas de la vieja TV se vayan luego. — Clau Churrasco (@cclaudiah) February 20, 2023