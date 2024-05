«Tan soltero no está…»: Filtran coqueta foto de Fernando Solabarrieta junto a desconocida mujer

Una de las noticias más sorpresivas de las últimas semanas es la separación de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara. Pues luego de una serie de especulaciones sobre el distanciamiento de la pareja, el propio periodista decidió confirmarlo.

Resulta que en conversación con Sergio Rojas en ‘Que te lo digo’, afirmó que «hace un mes no estoy con Ivette Vergara. Hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás…», además de desmentir que el quiebre haya sido por una alocada fiesta en su departamento.

Es en este contexto que, a los pocos días de que revelara su separación, es que se filtró una fotografía de Fernando Solabarrieta, en la que aparecía en un local nocturno del sector oriente, junto a una mujer.

De acuerdo a lo que se reveló en un primer instante, el comentarista deportivo estuvo junto al Negro Piñera y luego con la chiquilla. «No sabemos cómo terminó la noche. Muy bien acompañado de la mano. Me dicen que lo pasó bastante bien, a ratos eufórico, distendido», señaló Luis Sandoval.

Frente a lo cual, Fernando Solabarrieta habló con Rojas, señalando que la mujer era solo la jefa de las garzonas. «Él me dice: ‘Sergio, te prometo que sí y por último estoy soltero y puedo hacer lo que quiera’. Es real. Pero en este caso me dice, es la jefa de las garzonas. ‘Lo que dijo Luis de el Negro Piñera es cierto. Compartimos juntos pero no llegamos juntos’».

Pero en las últimas horas volvió a quedar la grande, luego de que se revelara una nueva postal junto a una mujer diferente, en la que se le puede ver de lo más cariñoso.

La coqueta foto de Fernando Solabarrieta

Resulta que en esta ocasión, la encargada de la filtración resultó ser Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus historias de Instagram, afirmó que al parecer dejó la soltería. «Fernando Solabarrieta dijo que está soltero. Pues tan, tan soltero no está…».

Momento en el que compartió la foto, en la que el animador aparece en compañía de una desconocida mujer rubia, a la que sale abrazando y besando de lado. Eso si, de momento no se sabe quién es la chiquilla, pero si llama la atención, que él todavía luce su anillo de matrimonio.